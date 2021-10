Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plupart dentre nous avons des portefeuilles remplis de plus de cartes que nous ne pouvons en gérer. Vous pouvez avoir des cartes de débit, des cartes de crédit, des cartes de visite, des cartes de fidélité et bien plus encore, alourdissant votre poche arrière ou votre sac. Mais cela peut changer avec Curve , une carte Mastercard intelligente et une application qui consolide toutes vos cartes existantes, vous permettant de payer via nimporte laquelle dentre elles en utilisant une seule carte.

Curve est essentiellement un portefeuille intelligent qui combine toutes vos cartes de crédit, cartes de débit et cartes de fidélité existantes dans une seule application et Mastercard. Il sagit dune mise à niveau entièrement gratuite (vous devez payer pour des cartes premium) pour tous les portefeuilles, en particulier les voyageurs et ceux qui achètent des articles électroniques coûteux. Cependant, les avantages de Curve sont beaucoup plus larges quun portefeuille plus mince.

Curve offre à tous les nouveaux utilisateurs 1% de cashback sur chacun de leurs achats pendant un mois entier. Vous pouvez optimiser votre voyage avec un cashback supplémentaire allant jusquà 20 % sur Booking.com, Hertz et dautres fournisseurs, vous permettant de cumuler les avantages de vos cartes existantes. Cela signifie que vous recevez des récompenses à partir de deux points : la carte principale et Curve .

Curve promet également les meilleurs taux de change du marché, avec des retraits gratuits aux guichets automatiques à létranger et une protection des achats jusquà 100 000 £ en cas de litige. Ces avantages sont automatiquement appliqués à vos cartes connectées, vous aidant à effectuer des achats avec beaucoup plus de commodité et de confort. Vous pouvez également passer à des cartes premium pour des récompenses supplémentaires.

À lheure actuelle, Curve offre un bonus de bienvenue de 5 £ aux lecteurs de Pocket-Lint lors de leur premier achat, mais vous pouvez lire la suite pour découvrir ce qui en fait un si bon service.

Le principal avantage de Curve est quil peut regrouper toutes vos cartes de débit, de crédit et de fidélité dans une seule application et Mastercard. Vous navez pas besoin davoir plusieurs cartes sur vous, une seule. Vous pouvez facilement changer la carte que vous souhaitez utiliser depuis votre application. En raison de cette fonctionnalité, vous navez pas besoin de mémoriser plusieurs codes PIN et CVV, mais uniquement le code PIN et le CVV de la courbe. De plus, la carte Curve est compatible avec Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, vous pouvez donc ajouter toutes vos cartes existantes à ces services de paiement en même temps.

Si vous avez effectué un paiement avec la mauvaise carte, vous pouvez facilement déplacer le paiement vers une autre carte. Cela peut être fait jusquà 30 jours après la transaction et une seule fois par transaction. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous souhaitez déplacer le paiement vers une carte offrant de meilleurs avantages ou déplacer un paiement dune carte personnelle vers une carte dentreprise. Si vous avez commandé une nouvelle carte de débit/crédit qui nest pas encore arrivée, vous pouvez effectuer le paiement en utilisant nimporte laquelle de vos autres cartes, puis transférer le paiement sur la nouvelle carte lorsquelle arrive.

Il ny a rien de plus embarrassant que lorsque votre paiement est refusé, surtout dans des situations sociales. Les paiements peuvent être refusés si votre carte a expiré, si vous avez dépassé votre limite de crédit, si le fournisseur de la carte a des problèmes techniques ou de nombreux autres facteurs. Curve en tant que « mode anti-gêne » qui vous permet de définir une carte de sauvegarde qui est automatiquement utilisée en cas déchec ou de refus de paiement. Cela vous permet deffectuer le paiement sans aucun problème, évitant ainsi des situations potentiellement embarrassantes.

Si vous possédez lune des cartes Curve premium basées sur un abonnement, vous avez également droit à une remise en argent de 1% sur toutes vos transactions avec 3 ou 6 détaillants. La carte gratuite offre également 1% de remise en argent chez trois détaillants pendant 30 jours, mais ce nest quun court essai pour vous aider à déterminer si vous souhaitez passer à une carte premium. Le cashback est une récompense supplémentaire qui vous permet de cumuler les avantages de vos cartes existantes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui font de grosses dépenses électroniques chez Amazon, Apple, Nintendo, etc.

Curve Flex est une nouvelle initiative qui vous permet de libérer de largent des transactions passées pour répondre à vos besoins financiers actuels et futurs. Vous pouvez essentiellement libérer de largent des transactions passées et les convertir en paiements mensuels répartis sur des versements de trois à 12 mois. Il sagit dune fonctionnalité tout à fait unique qui vous permet de faire face aux dépenses actuelles, telles que lachat déquipement électronique coûteux, les vacances ou les urgences. De plus, Curve Flex implique un taux dintérêt inférieur à celui dune carte de crédit classique.

Curve vous donne accès à des analyses de dépenses avancées sur votre application mobile. Vous pouvez voir exactement ce que vous avez dépensé sur toutes les cartes de paiement enregistrées, calculer les points de récompense Curve accumulés, afficher un résumé des dépenses sur différentes catégories (alimentation, vente au détail, voyages, etc.) et définir vos achats comme personnels ou professionnels. Vous pouvez également stocker des photos de reçus contre les achats. En fait, vous pouvez également ajouter tous vos comptes bancaires et cartes dans lapplication mobile, de sorte que toutes vos informations financières soient consolidées en un seul endroit.

De manière générale, les cartes de crédit ne peuvent pas être utilisées pour certains types de paiements, tels que le paiement des taxes et des services publics. Cependant, grâce à la fonction Curve Fronted, vous pouvez payer tous les services en utilisant vos cartes de crédit enregistrées via la carte de débit Curve. Cela vous permet de traiter essentiellement vos cartes de crédit comme des cartes de débit. Des frais de service de 1,5% sont généralement appliqués à ces transactions, mais ces frais ne vous seront pas facturés avec une carte Curve Metal.

Curve fournit une large gamme de capacités avancées de protection des clients. Si vous payez avec des cartes Curve, vous avez droit à un remboursement pouvant aller jusquà 100 000 £ par litige. Vous pouvez également verrouiller et déverrouiller votre carte Curve via lapplication mobile à tout moment, ce qui est particulièrement utile si vous ne pouvez pas localiser votre carte. De plus, payer avec la carte Curve signifie que vous navez pas à divulguer vos informations bancaires et de carte principale à qui que ce soit, ce qui rend toutes les transactions plus sûres.

Nous avons mis en évidence certaines des fonctionnalités et capacités les plus remarquables disponibles dans la carte Curve gratuite. Cependant, Curve offre un large éventail davantages supplémentaires, surtout si vous vous abonnez à Curve Black ou Curve Metal. Les cartes Curve avancées vous donnent accès à une assurance voyage dans le monde entier, à une assurance téléphone portable, à un accès à prix réduit aux salons daéroport dans le monde entier et à de nombreux autres avantages.