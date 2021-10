PayPal veut payer combien pour Pinterest ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Votre site dinspiration pourrait bientôt être acheté par lun des fournisseurs de paiements numériques les plus populaires.

Selon Bloomberg , PayPal veut acheter Pinterest pour un montant qui en ferait la plus grande acquisition dans lespace Internet grand public au cours de la dernière décennie et lune des plus importantes pour PayPal également, qui a été créée à partir deBay en 2015. Il aurait offert 45 $. milliards de dollars, soit environ 70 $ par action pour Pinterest.

Gardez à lesprit que dautres acquisitions accrocheuses au cours des 10 dernières années ne sont même pas près datteindre ce chiffre.

Par exemple, Microsoft a englouti Linkedin en 2016 pour 26 milliards de dollars, et Salesforce a racheté Slack en 2020 pour près de 30 milliards de dollars. Et noubliez pas quand Facebook a acheté WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de dollars. Il a également obtenu Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012. Puis Yahoo a acquis Tumblr pour le même prix un an plus tard.

La plupart des gens utilisent Pinterest pour trouver des idées darticles à acheter. Même sils lutilisent pour des idées dartisanat et des projets et recettes de bricolage, ils doivent généralement acheter quelque chose après.

Pour aider les utilisateurs à découvrir des produits et à trouver des articles similaires, Pinterest a déployé ces dernières années des fonctionnalités qui permettent aux gens de rechercher des articles dans une photo . Il a également, bien sûr, introduit certaines capacités de transaction - ou "pins achetables" - afin que les gens puissent enregistrer des images sur des tableaux daffichage et acheter des marchandises.

En rachetant Pinterest, PayPal étendrait sa présence dans le commerce électronique. En 2019, il a acheté la plate-forme de coupons en ligne et lextension Honey pour 4 milliards de dollars.

Le New York Times a noté que le PDG de PayPal avait récemment déclaré aux analystes de Wall Street quil souhaitait que PayPal devienne une "super application" englobant de nombreux services.