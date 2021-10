Le propre réseau social de Trump sappellera Truth… non, vraiment

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Donald Trump va lancer son propre réseau social en 2022. Il sappellera Truth Social - qui a dit quil ne comprenait pas lironie ?

La plate-forme « résistera à la tyrannie des grandes technologies » et lui donnera une plate-forme à exploiter sil lance une deuxième candidature attendue pour être président des États-Unis.

Actuellement banni de Facebook et Twitter , Trump affirme à plusieurs reprises quil a "été réduit au silence" plutôt que daccepter quil a enfreint de nombreuses règles sur les deux réseaux sociaux.

Son propre réseau Truth Social commencera à inviter des invités au cours des deux prochains mois, avec un "déploiement national" à travers les États-Unis au début de lannée prochaine. Limpact que cela aura sur des plates-formes similaires, telles que Gab et Parler, reste à voir.

Le groupe Trump Media & Technology à lorigine de la nouvelle entreprise prévoit également de lancer un service de vidéo à la demande par abonnement.

Il a affirmé que cela "comportera une programmation de divertissement" non réveillée ", des actualités, des podcasts et plus encore".

Étant donné que le public cible sera les partisans existants de Trump, nous nous demandons quelle sera lefficacité de lune ou lautre de ces deux entreprises. Ne seront-ils pas simplement deux autres chambres décho pour ceux qui ont prospéré au cours des dernières semaines tumultueuses de sa présidence - alimentées par des théories du complot et des allégations de truquage électoral ?

