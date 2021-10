Twitch teste un bouton de rembobinage pour les diffusions en direct

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ny a rien de tel que le plaisir de regarder un grand moment se dérouler sur lun de vos livestreams préférés sur Twitch, sachant que si vous ne laviez pas regardé, vous lauriez manqué. Cela dit, il y a aussi souvent des moments où il serait très pratique de pouvoir faire défiler un flux en arrière.

Pendant très longtemps, cest quelque chose que Twitch na pas pris en compte, en dehors de regarder de courts clips enregistrés après coup. Maintenant, cependant, il teste une fonctionnalité pour vous permettre de revenir rapidement dans un flux de deux minutes.

Au cours du mois prochain, certains téléspectateurs peuvent voir jusquà 3 nouveaux boutons sur les pages des chaînes en direct : rembobiner le flux, me rappeler et regarder la bande-annonce. Cette expérience informera uniquement les fonctionnalités futures et les boutons seront supprimés une fois quelle sera terminée.



