Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos , a annoncé son prochain vol spatial de grande envergure : dans deux semaines, il lancera un homme de 90 ans à une altitude denviron 100 km au-dessus de la Terre. Qui est cette personne? Nul autre que le capitaine James T Kirk de lUSS Enterprise.

Cest vrai: lacteur William Shatner senvole vers le grand au-delà dans la vraie vie via la fusée New Shepard NS-18 de Blue Origin. Il sera considéré comme la personne la plus âgée à voler dans lespace, un record détenu auparavant par laviateur Wally Flunk, qui a effectué le premier vol en équipage de Blue Origin à New Shepard il y a quelques mois à peine. Si vous êtes un fan de Star Trek qui veut voir Kirk décoller, ou peut-être que vous voulez faire partie de lhistoire en regardant la personne la plus âgée de lespace, voici comment.

Shatner senvolera dans lespace avec Blue Origin le mardi 12 octobre 2021 vers 8h30 HAC. Voici quelques heures locales différentes :

9 h 30 HE

6h30 (heure du Pacifique)

14h30 BST

Shatner sera accompagné sur le vol par les coéquipiers suivants :

Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin

Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la NASA qui a cofondé Planet Labs

Glen de Vries, co-fondateur de Medidata et vice-président de Dassault Systèmes

TMZ a affirmé que le vol de Shatner serait filmé dans le cadre dun documentaire.

La fusée New Shepard de Blue Origin est conçue pour être lancée verticalement. Il décollera du site de lancement 1 dans louest du Texas et transportera quatre passagers dans une capsule déquipage qui se trouve au sommet. Il grimpera à une altitude de 62 miles (100 kilomètres) au-dessus de la Terre. À ce stade, la capsule et la fusée devraient se séparer et les deux parties retomberont sur Terre (avec la capsule et les passagers, espérons-le, atterrissant en toute sécurité). Au total, le vol durera environ 10 minutes.

Blue Origin a déclaré quil hébergerait une couverture de lancement en direct sur BlueOrigin.com à T-90 minutes. Le décollage est actuellement prévu pour 8h30 HAC.