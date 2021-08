TikTok pourrait bientôt étendre sa limite de temps de téléchargement de vidéos à cinq minutes ou plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le géant de la vidéo abrégée TikTok expérimente apparemment la limite de temps de ses téléchargements, cherchant potentiellement à étendre les vidéos à cinq minutes ou plus.

La plate-forme a déjà allongé la durée maximale des téléchargements à trois minutes en décembre 2020, le consultant en médias sociaux Matt Navarra indiquant via Twitter que cela pourrait augmenter à nouveau.

Comme le montre la capture décran ci-dessous, un petit groupe dutilisateurs semble avoir la possibilité de télécharger des clips de cinq minutes.

Les quelques chanceux qui ont été sélectionnés pour tester la fonctionnalité recevront une notification confirmant que la plate-forme accepte désormais la vidéo plus longue, lisant : "Téléchargez des vidéos jusquà 5 minutes depuis votre appareil. Assurez-vous dutiliser la dernière version de TikTok avant essayer la fonctionnalité sur votre application ou sur tiktok.com."

TikTok teste une limite de téléchargement vidéo plus longue de 5 minutes pic.twitter.com/qiRbJmHkma – Matt Navarra (@MattNavarra) 25 août 2021

Un défilement rapide sur Twitter montre également que certains utilisateurs ont également la possibilité de télécharger des vidéos dont la durée est limitée à 10 minutes, suggérant que TikTok évalue toujours la nouvelle limite idéale à déployer pour tous les utilisateurs.

Ce nest pas non plus le seul changement que nous pourrions voir arriver bientôt, avec TikTok Stories - qui, oui, semble suivre le même format que Snapchat et Instagram - selon la rumeur plus tôt ce mois-ci et TikTok Shopping annoncé plus tôt cette semaine.

Ce dernier est un partenariat avec Shopify, offrant aux utilisateurs professionnels la possibilité dajouter un onglet dachat à leurs profils TikTok. Cela leur permet de présenter des produits et de se connecter à leurs magasins en ligne pour le paiement.

Reste à savoir si nous voyons réellement un nouveau délai maximum, bien sûr, mais les signes pointent certainement dans cette direction.