Quest-ce que TikTok Shopping et comment ça marche ?

(Pocket-lint) - Au cas où vous auriez besoin dune autre application pour acheter, TikTok , en partenariat avec Shopify, lance un nouvel onglet TikTok Shopping que les utilisateurs professionnels peuvent ajouter à leurs profils TikTok. Cela leur permet de présenter des produits et de se connecter à leurs magasins en ligne pour le paiement. Voici tout ce que vous devez savoir.

Le 24 août 2021, TikTok et Shopify ont annoncé une nouvelle façon pour les entreprises de vendre aux consommateurs. Plus précisément, les utilisateurs qui sont à la fois des marchands Shopify et des titulaires de compte TikTok For Business peuvent désormais ajouter un nouvel onglet dachat à leurs profils TikTok et synchroniser leurs catalogues de produits pour créer une mini-vitrine qui renvoie directement à leur boutique en ligne pour le paiement. Gardez à lesprit que même si ce programme est en ligne maintenant, il ne sagit que dun pilote. Shopify la également décrit comme une "bêta".

Daprès ce que nous pouvons dire, les achats de TikTok fonctionnent un peu comme la façon dont Instagram permettra à ses utilisateurs dacheter auprès de certains commerçants et entreprises directement sur sa plate-forme.

Lun des premiers exemples est déjà en ligne : Kylie Cosmetics.

Détenue par la star de télé-réalité Kylie Jenner, Kylie Cosmetics est une marque de beauté qui vend du maquillage. Si vous accédez à son profil @kyliecosmetics TikTok depuis lapplication mobile TikTok, vous verrez le nouvel onglet shopping. Pour elle, il se situe entre un flux de vidéos quelle a postées et tous ses goûts. "Jai construit mon entreprise sur les réseaux sociaux", a annoncé Jenner dans un communiqué de presse. "Cest pourquoi je suis ravi que Kylie Cosmetics soit lune des premières à permettre aux clients de faire leurs achats directement sur notre TikTok!"

Dans le cadre de ce pilote, Shopify et TikTok apporteront des liens de produits aux marchands Shopify. Ils peuvent être utilisés pour étiqueter des produits dans des publications, puis les utilisateurs de TikTok peuvent choisir dacheter directement depuis la vitrine du marchand ou de cliquer sur un produit étiqueté dans la vidéo dun marchand pour accéder à sa boutique en ligne pour le paiement.

Le pilote TikTok Shopping est actuellement disponible pour les marchands Shopify aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un groupe sélectionné de marchands au Canada sera ajouté au projet pilote au cours des prochaines semaines (donc dici septembre 2021). La fonctionnalité sera déployée dans dautres régions au cours des prochains mois, a déclaré TikTok.

Les marchands Shopify peuvent demander un accès anticipé au pilote via cette page Shopify .

Vous pouvez également apprendre comment devenir un marchand Shopify ici . Si vous lêtes déjà, vous devez installer lapplication TikTok Shopify. Si vous avez besoin dun compte TikTok Business, rendez-vous ici pour vous inscrire. Enfin, nous vous recommandons de consulter le blog dannonce de Shopify pour TikTok Shopping si vous avez encore des questions.

