Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Otter a annoncé une extension de son service de transcription dappels vidéo Otter Assistant.

Initialement disponible pour Zoom en mai , il prend désormais également en charge dautres services de visioconférence. Les abonnés Otter Business Plan peuvent utiliser les fonctionnalités de transcription automatique dans Microsoft Teams , Google Meet et Cisco Webex.

Après autorisation, lassistant Otter effectuera des tâches administratives en temps réel pendant vos appels. Il peut être lié à des calendriers en ligne, programmer des enregistrements, puis, lors de conférences téléphoniques, prendre des notes et partager des transcriptions avec tous les participants.

@Avec de plus en plus dentreprises sadaptant à un modèle de travail hybride où les professionnels travaillent et prennent des réunions au bureau, à la maison et sur mobile, beaucoup se tournent vers Otter comme un outil pour améliorer la communication et la collaboration déquipe », a déclaré le co-fondateur dOtter, Sam Liang.

« Nous sommes ravis de rendre lutilisation dOtter encore plus facile et plus accessible, peu importe où et comment les gens organisent et participent aux réunions. »

Otter propose un service de transcription en ligne gratuit, avec un nombre défini de minutes de transcription disponibles dans le cadre de son adhésion de base sans frais. Il existe également une adhésion Pro.

Avec les deux, vous pouvez transcrire laudio en direct ou en téléchargeant un fichier audio préenregistré. Vous obtenez trois téléchargements gratuits par mois sur Basic.

Otter Assistant nest disponible que sur le plan Business, cependant, au prix de 20 $ par mois. Cela vous donne également une authentification à deux facteurs et un certain nombre dautres fonctionnalités exclusives.