Nouvelle application Post Office EasyID pour remplacer les documents de preuve didentité

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au lieu de parcourir votre dossier pour trouver une preuve didentité ou un justificatif de domicile, The Post Office (au Royaume-Uni) a cherché à le rendre beaucoup plus simple avec sa nouvelle application EasyID .

Il a été créé en partenariat avec Yoti , qui possède déjà une application spécialisée dans la preuve de votre identité. Alors, nest-ce pas en quelque sorte en train de doubler ? Peut-être. Mais lapplication Post Office EasyID est un peu plus officielle. Cest une méthode acceptée pour prouver votre âge, pour retirer des colis à votre bureau de poste, et même pour les signatures électroniques. Vous pouvez également stocker tous vos documents importants sur lapplication afin de pouvoir y accéder en un seul endroit.

De nombreuses vérifications administratives ont lieu au bureau de poste, il nest donc pas surprenant de voir quil a produit une application pour aider à la fois eux-mêmes et les clients. En créant une application sur laquelle lidentité des personnes peut être vérifiée, cela permet une vérification plus sécurisée pour le bureau de poste, ainsi quun système beaucoup plus facile à utiliser pour les clients.

Maintenant, il va y avoir des questions sur la sécurité des utilisateurs, et le potentiel de vol de téléphones et daccès à leurs informations. Mais en réalité, navons-nous pas tous ces informations au téléphone de toute façon ? Et si vous utilisez la biométrie pour accéder à ces informations, il sera de toute façon beaucoup plus difficile pour les voleurs potentiels dy accéder. Mais juste au cas où, EasyID est construit avec la technologie Yoti, qui est "certifiée conforme aux normes de sécurité de linformation ISO/IEC 27001 et aux contrôles de sécurité audités à laide de la méthodologie ISAE 3000 (SOC2)".

On dirait que ce nest quune application de plus qui est configurée pour remplacer votre portefeuille.