(Pocket-lint) - Plusieurs détaillants ont commencé à proposer des plans de financement flexibles et de versements mensuels via des applications tierces « Achetez maintenant, payez plus tard » telles que Klarna, Affirm, Afterpay et même PayPay a sa propre solution appelée Pay in 4. Dans ce guide, Pocket- Lint couvre spécifiquement le fonctionnement de Klarna, les sites et les magasins qui lacceptent, ce que vous pouvez acheter avec (comme les AirPods ou les montres Apple), et sil a des exigences de crédit, des frais cachés et des intérêts.

Klarna est un service « acheter maintenant, payer plus tard » (ou un service de financement au point de vente) fondé en Suède en 2005. Il est disponible dans près de 20 pays et utilisé par environ 90 millions dacheteurs. Avec Klarna, vous pouvez obtenir de petits prêts à la caisse pour les achats en ligne et en magasin via lapplication mobile Klarna. Il fonctionne avec des détaillants populaires, tels quApple, Macys, Etsy, Foot Locker et Sephora, vous permettant deffectuer des paiements abordables sur des articles coûteux.

Tout dabord, téléchargez lapplication Klarna sur l App Store dApple ou le Google Play Store .

Ouvrez la dernière version de lapplication Klarna. Vous verrez loption de créer un compte. Sélectionnez « créer un compte » et entrez votre adresse e-mail. Il vous sera demandé de vérifier votre identité avec un code envoyé à votre adresse e-mail. Klarna vous demandera alors un numéro de téléphone pour vous connecter à votre compte. Encore une fois, il vous enverra un code pour vérifier votre identité. Klarna vous demandera alors la permission de vous suivre. Vous pouvez le nier. Vous serez dirigé vers une page pour trouver des magasins qui acceptent les paiements Klarna en magasin. Appuyez sur le bouton Retour pour accéder à lécran daccueil et commencez à explorer lapplication Klarna.

Et plus encore, ce qui entraîne des émissions de CO2, de laide et des paramètres Une barre de recherche est en haut et une barre de navigation est en bas de lécran daccueil. La barre de navigation comporte des onglets pour Accueil, Enregistré et Mon Klarna.

Depuis lécran daccueil, appuyez sur loption Acheter en ligne. Recherchez un détaillant auprès duquel vous souhaitez acheter en ligne, comme Amazon ou Walmart.

On vous demandera peut-être de vous connecter à votre compte chez le détaillant. Lorsque vous avez tous les articles que vous souhaitez acheter dans votre panier, appuyez sur le bouton rose Klarna. Klarna créera ensuite une carte à usage unique sécurisée. Approuvez le montant et dautres détails comme lexpédition et les taxes. Appuyez sur continuer.

Klarna peut effectuer une vérification de solvabilité douce qui naffecte pas votre pointage de crédit .

. Klarna vous demandera également la permission dajouter un supplément pour couvrir les frais dexpédition et les taxes. Entrez vos coordonnées pour Klarna, comme le nom, la date de naissance et ladresse. Acceptez les conditions et appuyez sur confirmer et continuer. Vous devrez également sélectionner le plan de paiement que vous préférez. Par exemple, vous pouvez voir : 4 paiements toutes les deux semaines à 0% APR

6 mensualités avec intérêts. Une fois que vous avez choisi un forfait et appuyé sur Continuer, ajoutez vos informations bancaires ou de carte de crédit pour Klarna. Enregistrez les informations de votre carte, révisez votre plan, puis appuyez sur confirmer et continuer. Klarna vous permettra ensuite de copier les détails de votre carte à usage unique Klarna. Une fois terminé, quittez la fenêtre contextuelle de lapplication Klarna pour revenir au détaillant.

Gardez à lesprit que toutes les étapes que vous effectuez sont effectuées directement dans lapplication Klarna. À partir de lécran de paiement du détaillant dans lapplication Klarna, ajoutez un nouveau mode de paiement. Klarna vous proposera alors de coller/appliquer les informations de votre carte à usage unique, ou vous pouvez le faire manuellement. Quel que soit votre choix, ajoutez la carte, choisissez votre adresse de facturation et passez la commande. Cest ça!

Depuis lécran daccueil de Klarna, appuyez sur loption En magasin. Gardez à lesprit que toutes les étapes que vous effectuerez sont effectuées directement dans lapplication Klarna. Il vous sera demandé de configurer votre carte en magasin. Il sagit dun processus unique qui nécessite une carte de débit ou de crédit valide.

Votre carte a besoin dau moins 25 % du montant total que vous espérez dépenser.

Les cartes Amex et prépayées ne sont pas acceptées.

Une fois la configuration terminée, votre carte en magasin sera disponible dans Apple Wallet.

Vous pouvez ensuite faire vos achats sur nimporte quel terminal acceptant Apple Pay. Appuyez sur le bouton Oui, je suis prêt à démarrer. Entrez le montant que vous souhaitez dépenser, puis continuez. Klarna peut effectuer une vérification de crédit douce qui naffecte pas votre pointage de crédit.

Klarna vous demandera également la permission dajouter un supplément pour couvrir les frais dexpédition et les taxes. Klarna proposera son option de plan de paiement "Pay in 4" avec un lien pour voir plus de détails. Vous pouvez être invité à saisir vos informations bancaires ou de carte de crédit pour Klarna.

Si vous lavez déjà fait, passez simplement en revue votre plan et appuyez sur confirmer et continuer. Klarna créera votre carte en magasin et vous permettra de lajouter à votre Apple Wallet. Cliquez sur Suivant et acceptez les conditions. Klarna vous montrera comment utiliser Apple Pay et vous indiquera combien de temps la carte est valide. La plupart des cartes ne sont valables que 24 heures.

Klarna propose quatre options de paiement, mais les milliers de détaillants qui proposent le financement Klarna ont le pouvoir discrétionnaire de décider lesquels peuvent être disponibles pour leurs clients. Voici un tableau pratique qui détaille les différences entre chaque plan américain, y compris les conditions, le montant dû à la caisse, les intérêts et les frais de retard.

Plans de paiement termes À payer à la caisse Lintérêt Des frais de retard Payez en 4 Payez quatre versements égaux - dus toutes les deux semaines. Voir mentions légales. Votre premier versement est dû. Cest le solde divisé par quatre. Pas dintérêt. Jusquà 7 $ Payez en 30 Ne payez rien pendant 30 jours, puis payez le solde complet. Voir mentions légales. 0 $ Pas dintérêt. Pas de frais de retard. Mais si vous neffectuez pas le paiement intégral, vous risquez dêtre en défaut. Financement

Payez avec un petit prêt allant de 6 mois à 36 mois. Voir mentions légales. 0 $ 0 % à 29,99 % ; 19,99% pour les achats standards. Jusquà 35 $ Payez maintenant Payez avec votre carte de débit ou de crédit via lapplication Klarna. Voir mentions légales. Solde complet. Cette option est idéale lorsque vous avez des fonds supplémentaires et que vous souhaitez clôturer votre prêt. Pas dintérêt. Nest pas applicable.

Il est souvent plus facile de se qualifier pour Klarna quune carte de crédit, car bien quelle effectue une vérification de crédit en douceur, aucune cote de crédit minimale nest requise.

Oui, ce qui est parfait si vous avez du mal à suivre votre solde ou vos factures. Lorsque vous choisissez un forfait, Klarna facture automatiquement votre carte de débit ou de crédit.

Voici une brève description des avantages et des inconvénients à prendre en compte :

Avantages Les inconvénients Options de financement sans intérêt.

Application facile à utiliser, où même la caisse se fait à lintérieur.

Fonctionne avec des milliers de détaillants. Effectue une vérification de crédit en douceur (naffecte pas votre pointage de crédit).

Ne déclare pas les paiements à temps aux bureaux de crédit.

En magasin, les cartes à usage unique expirent généralement dans les 24 heures.

Klarna est disponible en magasin dans plus de 60 000 magasins, comme Sephora, H&M, Macys, et plus encore. Allez ici pour voir tous les magasins qui offrent le financement Klarna.

Klarna est disponible chez autant, sinon plus, de détaillants en ligne, comme Amazon, Walmart et Apple. Allez ici pour voir tous les magasins qui offrent le financement Klarna.

comme Affirm, Afterpay et PayPal Pay in 4.

Klarna peut vous aider à acheter quelque chose que vous voulez mais ne peut pas payer davance. Par exemple, vous pouvez lutiliser chez Apple, Best Buy et dautres magasins qui vendent les dernières technologies et appareils électroniques. Vous voulez un iPad Pro ? Aucun problème. Ses plans Pay in 4 ou Pay in 30 sont probablement votre meilleur choix, car ils ne facturent pas dintérêts.