Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok a annoncé aujourdhui que lapplication prend encore plus de mesures pour assurer la sécurité des jeunes enfants et des adolescents sur sa plate-forme en désactivant automatiquement les DM pour certains utilisateurs et en éteignant les notifications après un certain temps en fonction de votre âge.

Lun des premiers changements majeurs apportés par lentreprise est de limiter le nombre dalertes et de notifications quelle envoie à ses jeunes utilisateurs. À partir daujourdhui, les utilisateurs de lapplication âgés de 15 ans ou moins cesseront de recevoir des alertes de notification après 21h, tandis que les 16 à 17 ans recevront des bips jusquà 22h.

Cette décision ne vise pas tant à aider les jeunes du monde à dormir plus facilement, mais plutôt à lutter contre le harcèlement nocturne, qui ces derniers temps est devenu de plus en plus une épidémie dans les communautés en ligne – en particulier celles qui sont principalement habité par des utilisateurs adolescents.

Certains des autres changements, peut-être les plus drastiques que lentreprise apporte, sont les paramètres de confidentialité automatique activés sur les comptes des utilisateurs de moins de 15 ans. Ces comptes de jeunes seront désormais définis sur privés par défaut, ce qui signifie que leurs vidéos ne seront pas algorithmiques. affichés sur la page Pour vous de quelquun dautre en plus des comptes pour lesquels ils les autorisent spécifiquement. De plus, ces comptes nauront pas accès aux fonctionnalités Stitch ou Duet , donc désolé les enfants, ne recréez pas votre danse préférée que vous venez de voir sur votre FYP jusquà ce que vous soyez un peu plus âgé.

Quelques autres informations incluent la désactivation du téléchargement de vidéos sur les comptes adolescents (lapplication exigera des utilisateurs de 16 ans et plus quils vérifient leurs paramètres de confidentialité avant dautoriser dautres utilisateurs à télécharger leurs vidéos) et demander aux utilisateurs adolescents plus âgés de revoir leurs paramètres DM lorsquils créent pour la première fois un compte sur lapplication.

La société a souligné quil ny avait "pas de ligne darrivée" pour le nombre de fonctionnalités de sécurité pour enfants quelle prévoyait de mettre en œuvre, il est donc prudent de supposer que ce ne sera pas la première fois que lapplication vidéo extrêmement populaire apportera quelques changements de sécurité ici et là.

