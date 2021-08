Comment définir les messages qui disparaissent par défaut sur Signal

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication de chat cryptée, Signal , offre un certain nombre de fonctionnalités de confidentialité, notamment la disparition des messages . Le rival de WhatsApp a proposé des messages disparaissant pendant un certain temps - bien avant WhatsApp - bien quil soit maintenant possible de le configurer pour que les messages disparaissants soient activés par défaut pour toutes les discussions nouvellement lancées.

Lactivation par défaut de la fonctionnalité signifie que tous les messages envoyés et reçus dans un nouveau chat seront automatiquement supprimés après le délai défini, qui peut être compris entre quatre semaines et 30 secondes lors de lutilisation des options standard, ou moins lors du choix dune option personnalisée .

Il convient de garder à lesprit que le destinataire peut toujours effectuer une capture décran de votre chat - ou prendre une photo avec un autre appareil - et la disparition des messages nempêche pas que cela soit possible, mais lactiver par défaut signifie au moins que les messages disparaîtront si vous ne le faites pas. Vous ne voulez pas un historique de la conversation sur votre téléphone ou vous voulez économiser de lespace de stockage.

Cette fonctionnalité vous explique comment activer par défaut les messages qui disparaissent sur Signal. Si vous souhaitez en savoir plus sur Signal et les fonctionnalités quil propose, vous pouvez lire notre article séparé.

Pour activer les messages qui disparaissent par défaut sur lapplication de messagerie Signal, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez lapplication Signal Appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur gauche Appuyez sur Confidentialité Appuyez sur Minuterie par défaut pour les nouvelles discussions dans le menu Messages qui disparaissent Sélectionnez la durée

Vous pouvez choisir entre 4 semaines, 1 semaine, 1 jour, 8 heures, 1 heure, 5 minutes, 30 secondes ou une heure personnalisée.