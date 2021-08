Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme si vous aviez besoin dune autre application pour publier des histoires, TikTok teste sa propre fonctionnalité éphémère. L application vidéo populaire expérimente TikTok Stories, comme la repéré le "consultant en médias sociaux" Matt Navarra . Un porte-parole de TikTok a également confirmé le test aux médias.

TikTok Stories semble fonctionner beaucoup comme les autres fonctionnalités dhistoires trouvées dans des applications comme Snapchat ou Instagram . Vous pouvez créer une nouvelle histoire en appuyant sur un bouton « Créer » qui a été ajouté à une nouvelle barre latérale coulissante. Vous pouvez ajouter des légendes, de la musique et du texte. Ils doivent être des vidéos, cependant. Pas de photos.

Les histoires TikTok se trouvent également dans la nouvelle barre latérale. Cest là que vous verrez ceux publiés par les comptes que vous suivez. Ou vous pouvez appuyer sur la photo de profil dune personne pour charger ses histoires. Les histoires TikTok durent 24 heures avant de disparaître pour de bon, comme dhabitude, et vous pouvez également réagir et les commenter.

Des trucs assez classiques.

.. TikTok tangue aurait la caractéristique « une nouvelle façon dinteragir avec vos fans » Mais il na pas révélé lampleur de son essai dhistoires TikTok est, et encore moins si la fonction va obtenir une version plus large TikTok dit The Verge: « Nous "Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons dapporter de la valeur à notre communauté et denrichir lexpérience TikTok. . . Actuellement, nous expérimentons des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives".

