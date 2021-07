Ordnance Survey va gamifier les grands espaces avec AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ordnance Survey - oui, les personnes qui fabriquent les cartes - ont annoncé quelles travaillaient avec le studio de jeux Preloaded sur un jeu de réalité augmentée (AR).

Ordnance Survey (OS) produit des cartes qui sont appréciées par de nombreuses personnes explorant les grands espaces, avec des cartes papier détaillées, un outil essentiel pour quiconque saventure hors des sentiers battus au Royaume-Uni.

Pour rester dans lair du temps, OS sest tourné vers des solutions numériques, telles que des applications et la cartographie en ligne, mais souhaite utiliser ses données de base pour créer un nouveau monde de réalité augmentée et se présenter à une nouvelle gamme dutilisateurs, divertissant les enfants lorsquils sont en famille des promenades.

"Nous voulons rendre les cartes amusantes et les jeux de géolocalisation et les applications gamifiées permettent à leurs joueurs de visualiser collectivement les grands espaces comme ils souhaitent expérimenter et interagir avec leur environnement", a déclaré Nick Giles, directeur général dOS Leisure.

La réalité augmentée a fait son chemin en 2016 avec le lancement de Pokemon Go , qui utilisait les cartes de Niantic. Par la suite, nous avons vu Harry Potter Wizards Unite basé sur les mêmes cartes - très basées sur des environnements urbains.

Pour Ordnance Survey, il y a une opportunité de proposer quelque chose qui peut fusionner lexploration des sentiers pédestres dans les zones populaires avec une sorte de gibier. Bien que le système dexploitation ait les cartes (pour le Royaume-Uni au moins), ce sera à Preloaded de le transformer en une sorte de jeu et de le rendre attrayant.

« Nous sommes à un point où les progrès de la RA et des technologies géospatiales nous permettent de nous connecter avec notre monde réel de manière totalement nouvelle et significative. Nous sommes ravis de travailler avec Ordnance Survey pour apporter le véritable potentiel du jeu basé sur la localisation à un public familial au Royaume-Uni et au-delà », a déclaré Phil Stuart, directeur créatif chez Preloaded.

Mais il ny a aucune indication sur ce que le gameplay pourrait impliquer. Le succès de Pokemon Go se résume au fait quil sappuie sur une franchise extrêmement réussie et cest là que résidera le défi.

Espérons que cela donnera aux familles autre chose à faire pour profiter de la nature, en éduquant tranquillement ceux qui jouent au jeu AR sur la signification de ces cartes, afin quils soient mieux équipés pour les interpréter et naviguer à laide de cartes à lavenir.

Ordnance Survey vise 2022 pour le lancement de son premier jeu.