Square crée un portefeuille matériel et un service pour Bitcoin

(Pocket-lint) - Square, qui propose lapplication de paiement numérique de personne à personne Cash ainsi que le lecteur de carte de crédit et le système de point de vente Square, envisage désormais les portefeuilles matériels bitcoin comme sa prochaine entreprise.

Le responsable du matériel de Square, Jesse Dorogusker, a annoncé la nouvelle via Twitter le 8 juillet 2021. Il a déclaré que la société avait "décidé de créer un portefeuille et un service matériels pour rendre la garde des bitcoins plus courante". Lexécutif a ajouté : « Nous continuerons à poser des questions et à y répondre ouvertement. La réponse de cette communauté à notre fil de discussion sur ce projet a été impressionnante - encourageante, généreuse, collaborative et inspirante.

Le PDG Jack Dorsey, qui est également le PDG de Twitter, a taquiné le mois dernier sur Twitter que Square envisageait den faire un. Gardez à lesprit que la société sest développée en 2018 pour permettre aux utilisateurs de son application Cash dacheter et de vendre des bitcoins. De plus, Dorsey a un vif intérêt pour le bitcoin, sa biographie sur Twitter indiquant seulement : « #bitcoin ».

Il nest donc pas surprenant de voir Square miser sur un portefeuille matériel pour la crypto-monnaie.

