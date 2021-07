Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok teste un moyen pour ses utilisateurs de postuler directement à des emplois dans des entreprises comme Target et Chipotle à laide de CV vidéo.

Le pilote, appelé TikTok Resumes , sinspire du contenu de la plateforme trouvé via des hashtags tels que #CareerTok. De plus, cest un moyen pour lapplication de mieux servir ses utilisateurs dâge universitaire. TikTok a déclaré que plus de 30 entreprises acceptaient les CV vidéo via le projet pilote, qui se déroulera jusquau 31 juillet 2021.

Target et Chipotle semblent rechercher des employés de niveau débutant et intermédiaire pour travailler dans leurs magasins et entrepôts, bien quil existe des emplois à temps plein et en entreprise. Shopify cherche par exemple à embaucher un ingénieur de données senior. Alo Yoga embauche un responsable des médias sociaux, Detroit Pistons veut un producteur vidéo et Allrecipes recherche un caméra. Ainsi, il semble y avoir un méli-mélo dopportunités disponibles pour les utilisateurs de TikTok.

Même la WWE recrute des superstars.

Les utilisateurs doivent créer et publier un CV vidéo sur TikTok, puis lenvoyer aux recruteurs via lapplication. TikTok avertit les candidats de ne pas inclure dinformations de contact personnelles telles que des adresses e-mail dans une vidéo publique. Vous pouvez trouver des exemples de CV vidéo TikTok ici.

