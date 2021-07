Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avez-vous déjà regardé une vidéo TikTok et manqué quelque chose dimportant qui sest produit en une fraction de seconde ? Ou peut-être voulez-vous simplement aller jusquà la fin pour voir la grande révélation ? Bien sûr, les vidéos TikTok ne sont pas si longues, mais devoir sasseoir et revoir ou en regarder une entière lorsque vous voulez juste voir ce qui compte le plus peut être incroyablement fastidieux. Heureusement, lapplication a trouvé une solution : elle permet désormais aux utilisateurs de revenir en arrière ou davancer rapidement les vidéos.

TikTok a discrètement déployé une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile qui vous permet davancer ou de revenir en arrière sur ses vidéos. (Pocket-lint a pu tester et utiliser la fonctionnalité sur lapplication TikTok pour iOS . Mais lorsque nous avons essayé daccéder à la fonctionnalité sur Android, elle nétait pas encore disponible, il est donc possible quelle nait pas encore été déployée pour tous les utilisateurs .)

Si vous voulez voir si vous avez la possibilité de rembobiner ou davancer rapidement une vidéo TikTok, et peut-être même utiliser cette fonctionnalité, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile TikTok. Lors de la lecture dune vidéo TikTok, recherchez une ligne blanche en bas. Il peut ne pas être disponible sur des vidéos très brèves - alors recherchez-le sur des vidéos plus longues.

Vous devriez voir la ligne devenir légèrement plus épaisse au fur et à mesure que la vidéo progresse. Essayez de toucher la ligne blanche épaisse avec votre doigt. Il sera mis en surbrillance, avec un point apparaissant pour indiquer à quelle distance vous êtes dans la vidéo. Appuyez sur le point et faites-le défiler vers la gauche pour revenir en arrière ou vers la droite pour une avance rapide.

Et cest tout! Vous pouvez maintenant sauter dans un TikTok.

