24 images Internet amusantes qui nécessitent plus dexplications

(Pocket-lint) - Nous sommes tombés dans un terrier de lapin Internet amusant plein de photos hilarantes qui à première vue nont aucun sens - dune manière totalement hilarante.

Internet regorge dimages merveilleuses et amusantes, des mèmes stupides aux photographies amusantes danimaux de compagnie , mais cest à un tout autre niveau. Vous allez voir ici toutes sortes de bêtises dignes dun gloussement qui vous feront soit vous gratter la tête, soit avoir un bon gloussement.

Chien démon dangereux

Que se passe-t-il ici? Le meilleur ami de lhomme a en quelque sorte mis la main sur une épée et semble mécontent.

Peut-être que ces gars ivres ont invoqué (puis mis en colère) un chien de lenfer.

Guépard et la police

« Savez-vous pourquoi je vous ai tiré dessus monsieur ?

"Hein?"

« Savez-vous à quelle vitesse vous alliez ? »

Cette photo a certainement besoin de plus de contexte et nous aimons imaginer ce qui pourrait se passer. Bien que nous soupçonnions quil pourrait être Photoshoppé.

Mario !

Cela ressemble à lune de ces photos darchives inexplicables qui est complètement illogique et pour une recherche très spécifique que personne ne recherchera.

Mario passe certainement un bon moment cependant.

Transport de vaches

Quest-ce qui se passe ici alors? Une vache transportée par grue dans un bateau ? Cela arrive-t-il souvent ou ce type commence-t-il sa propre arche de Noé?

Boris Johnson sur une balançoire

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été photographié à maintes reprises en train de faire toutes sortes de choses étranges et merveilleuses. Mais nous navons aucune idée de ce qui se passe ici. Le petit enfant au fond ne le comprend pas non plus.

Évasion des tortues ninja

Lune des Teenage Ninja Mutant Turtles sest échappée des égouts et fait des ravages dans la salle de bain de cette pauvre âme.

Clairement un cas de trop de pizza.

Ours polaire express

Rien à voir ici, juste un ours polaire attrapant les transports en commun. Les dames debout sur le trottoir à proximité ne semblent pas affectées par lapparition de lénorme bête sortant du véhicule, nous supposons donc quil y a une grande histoire locale à ce sujet.

Cerf endormi

Oui, vous voyez des cerfs dormir tranquillement. Rien de bien anormal, sauf quand on se rend compte quils font la sieste à larrière dune voiture. Pourquoi? Où étaient-ils? Où vont-ils?

Pouvoirs de la pizza Jedi

Si vous étiez béni avec la Force, utiliseriez-vous vos pouvoirs pour le bien ou pour le mal ? Ou les utiliseriez-vous simplement pour manger de la pizza sans vous salir les doigts ?

Chien aime les marches

Ce chien a lair de bien samuser. Il apprécie clairement cette marche. On lespère en tout cas.

Mamie sur roues

Voici une dame escortée par des personnes sérieuses. Elle est également sur roues plutôt que sur jambes, ce qui est assez inhabituel.

Accidents dentaires

Cette personne mécontente na manifestement pas apprécié les soins dentaires quelle a reçus et a décidé de garer sa voiture à côté des bureaux. Mais comment?

La parentalité est difficile

Être parent est difficile et parfois vous avez juste besoin dune pause. Nous y avons tous été. Nous ne sommes pas sûrs davoir été dans une position où nous collerions notre enfant au mur, mais nous nous en sommes approchés.

Pain de bain

Ce jeune homme est apparemment submergé par un nombre inutile de tranches de pain qui ont en quelque sorte trouvé leur chemin dans cette salle de bain.

Hélas, lhistoire derrière cela est de la pure fiction car il savère que ce nest quune image fixe dun film intitulé "Les aventures de Foot Boy"

Les vaches veulent juste samuser

Cette vache est complètement déçue. Tout ce quils voulaient, cétait le simple plaisir de pouvoir sauter sur un trampoline, mais il était clair quil nétait pas conçu pour supporter leur poids. Terriblement triste.

La définition de chillin

Que faites-vous si vous avez une quantité excessive de maillots de bain portant des modèles trop chauds pour être manipulés ? Conservez-les au réfrigérateur apparemment.

Président du skateboard

Juste votre journée moyenne en politique avec le chef suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un, apparemment en train denseigner à Donald Trump comment faire du skateboard.

Allez dehors et jouez

On dirait quun enfant a pris ses parents trop au sérieux quand ils lui ont dit daller jouer dehors plutôt que de rester assis toute la journée à jouer à des jeux informatiques.

Au moins, ils auront beaucoup dair frais.

Roues rapides

Nous ne sommes pas sûrs que ce mode de transport soit terriblement sûr ou légal sur la route, mais il est amusant à regarder.

Plongeur dans le métro

Peut-être que ce type sattend à ce que le métro soit inondé et que le système ferroviaire devienne soudainement une affaire sous-marine.

Nous sommes à peu près sûrs que voir un homme en tenue de plongée complète dans le train serait troublant si rien dautre.

Fumeur!

Nous avons entendu parler de viandes fumées, mais cest tout simplement ridicule.

Lavez-vous les mains

Nous ne savons pas ce qui se passe ici, mais cest définitivement quelque chose de louche.

Nous ne recommandons pas de se laver les mains dans cette salle de bain.

Trop de hot-dogs

Ce garçon a un problème. Nous ne savons pas ce que cest, peut-être quil naime pas les hot-dogs ou quil en a simplement mangé trop ? Ou peut-être quil est végétalien ?

Quoi quil en soit, le chien à larrière-plan semble avoir un bon vieux temps.

Chat pas impressionné

Alors que lautre gars avait lair vraiment contrarié par les hot-dogs, ce chat na pas lair du tout impressionné par tout cela.

Quelquun a suggéré quils avaient peut-être participé à un concours de dégustation de hot-dogs et quils attendaient juste de commencer. Concentrez-vous en le faisant.

