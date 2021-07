Waze ajoute des voix et des icônes de navigation pour chats et chiens

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque licône Ferrari ne le coupe plus et que votre statut social Waze a besoin dune mise à jour juste à temps pour un road trip estival, Waze vous soutient. Il a introduit deux nouvelles icônes pour vous rappeler ce qui est le plus important dans nos vies : nos amis à fourrure.

Uniquement disponibles pour une durée limitée, les thèmes pour animaux de compagnie offrent non seulement une icône, mais également des voix qui englobent les personnalités de nos animaux de compagnie préférés.

Il y a le « Meow Mobile », qui est prévisible douteux et effronté - apparemment nerveux aussi, ce qui pourrait ne pas être idéal pour conduire. Ensuite, il y a le Woof Wagon, dont la voix est optimiste et excitée.

Nous nous demandons quelles personnes choisiront : ses utilisateurs sont-ils davantage des chiens ou des chats ? Le fait davoir un chien dans la voiture aidera-t-il à dicter le choix, désavantageant considérablement les chats ? Ou, parce que le chat est laissé à la maison, cela signifie-t-il que les utilisateurs choisiront le chat à emmener avec eux, ne serait-ce que dans lesprit ? Seul le temps nous le dira.

Waze a toujours été une alternative viable au service de carte de Google avec la mise en garde quil a été généré par lutilisateur. Tous les avertissements et informations sur le trafic étaient basés sur les données et rapports dautres utilisateurs. Pour cette raison, il offre des fonctionnalités intéressantes, comme un avertissement dobjets sur la route, et osons dire des alertes sur des policiers sournois qui pourraient rechercher des conducteurs illégalement rapides.

Jetez un œil à nos trucs et astuces pour Waze si vous avez envie de passer aux icônes de créatures mignonnes au lieu du point Google.

Écrit par Claudio Rebuzzi. Édité par Rik Henderson.