(Pocket-lint) - Zoom a annoncé lacquisition de Karlsruhe Information Technology Solutions, une startup spécialisée dans la traduction en temps réel.

Connue sous le nom de Kites, la société allemande a initialement développé sa technologie dapprentissage automatique pour aider les élèves à suivre un enseignement en anglais.

Maintenant, Zoom indique que la technologie laidera à améliorer la communication entre les personnes qui parlent différentes langues.

La plate-forme de visioconférence permet déjà des transcriptions en temps réel, bien que celles-ci soient limitées aux personnes qui parlent en anglais - et même Zoom lui-même via sa page dassistance que les transcriptions actuelles peuvent ne pas être exactes.

Lespoir, nous lespérons, est que Kites puisse aider à élever la traduction de Zoom au niveau supérieur.

« Nous recherchons en permanence de nouvelles façons doffrir du bonheur à nos utilisateurs et daméliorer la productivité des réunions, et les solutions de TA seront essentielles pour améliorer notre plate-forme pour les clients Zoom à travers le monde », a déclaré Velchamy Sankarlingam, président des produits et de lingénierie chez Zoom dans le annonce officielle de lentreprise.

Naturellement, ladoption ayant considérablement augmenté au cours des 12 à 18 derniers mois en raison de la pandémie mondiale, lachat consiste également en grande partie à maintenir lélan et à rester en avance sur ses rivaux. Les équipes Webex, Google Meet et Microsoft de Cisco restent toutes des alternatives très viables à considérer pour les entreprises, et la bataille pour la domination sur lespace de vidéoconférence est loin dêtre terminée.

Aucune condition financière na été décrite dans lannonce , bien que Zoom ait noté que léquipe Kites restera en Allemagne après lacquisition, où elle envisage également douvrir un centre de recherche.

