(Pocket-lint) - Vous êtes-vous déjà ennuyé de parcourir les milliers de produits sur ASOS à la recherche dinspiration ou de regarder ce que vous avez dans votre garde-robe et de décider que vous navez rien à porter ?

Cest là quinterviennent des services comme Stitch Fix. Voici tout ce que vous devez savoir sur Stitch Fix, y compris ce que cest, comment cela fonctionne, les marques impliquées et combien cela coûte.

Stitch Fix est un service de stylisme personnel en ligne pour hommes et femmes, disponible au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il existe depuis 2011 et compte plus dun million dutilisateurs.

Les utilisateurs remplissent un profil de style, après quoi lun des stylistes personnels de léquipe Stitch Fix sélectionnera à la main les articles qui devraient convenir à vos goûts et à votre budget, ainsi que tous les besoins que vous avez mentionnés dans la section note au styliste, comme un mariage ou fête pour lequel vous avez besoin dune tenue.

Votre "Fix" arrivera avec cinq articles à une date que vous aurez fixée, ainsi quune note offrant divers conseils de style, vous aidant à comprendre comment porter les différentes pièces. Après la livraison du Fix, vous avez sept jours pour essayer les pièces chez vous et retourner tout ce que vous naimez pas.

Il y a aussi une étiquette de retour prépayée dans la boîte, mais si vous ne souhaitez pas utiliser le service proposé, il existe des alternatives que vous pouvez utiliser sur le site Web de Stitch Fix. Vous pouvez choisir de vous inscrire pour recevoir un correctif régulier, tel que mensuel, ou choisir à la demande.

La première étape de Stitch Fix consiste à remplir le profil de style, ce qui prend environ 10 à 15 minutes et pose des questions sur vos tailles, votre budget et les types de styles que vous aimez. Lapplication Stitch Fix vous enverra des notifications pour évaluer différents styles entre vos correctifs afin daider les stylistes à avoir une meilleure idée de ce que vous aimez. Vous pouvez cependant les désactiver.

Après avoir rempli le profil de style, vous devrez choisir la date préférée à laquelle vous souhaitez recevoir votre livraison Fix. Lorsque le styliste commencera à choisir vos articles, vous paierez les frais de style de 10 £/20 $, qui sont ensuite déduits de tout ce que vous achetez chez Fix.

Vous obtiendrez une liste restreinte doptions avant lenvoi de votre correctif. Vous disposez de 30 heures pour choisir cinq éléments. Si vous choisissez moins de cinq articles, votre styliste choisira de nouveaux articles pour compléter votre Fix et vous pouvez choisir de ne pas voir la liste du tout et dobtenir une surprise à la place.

Lorsque vous recevez votre Fix, vous avez la possibilité de tout essayer chez vous et vous avez sept jours pour choisir ce que vous souhaitez conserver et ce que vous souhaitez renvoyer.

Une fois que vous avez pris votre décision, vous vous connectez à votre compte Stitch Fix et choisissez ce que vous gardez et retournez, et donnez votre avis sur les articles. Vous bénéficiez dune remise de 20 % si vous achetez les cinq articles au Royaume-Uni et de 25 % aux États-Unis.

Une fois que vous passez à la caisse, vous serez facturé pour les articles que vous conservez, le cas échéant, et il vous suffit ensuite de sceller la boîte, de coller létiquette de retour prépayée sur la boîte - ou den imprimer une autre - et de lapporter au point de dépôt respectif, quil sagisse dun bureau de poste ou dun magasin Hermes au Royaume-Uni, par exemple, ou dune boîte aux lettres USPS aux États-Unis. Si vous naimez rien, vous ne payez que les frais de style initiaux. Vous devez vous assurer que toutes les étiquettes sont toujours sur les articles que vous retournez.

Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez le même styliste pour votre prochain Fix - si vous en avez un réservé, un nouveau styliste ou dites à Stitch Fix que cela ne vous dérange pas de toute façon et ils choisiront pour vous.

Aux États-Unis, on vous propose également quelque chose appelé Your Shop, qui est une boutique en ligne où vous pouvez acheter instantanément des pièces quand vous le souhaitez à partir dune liste darticles sélectionnés, tous adaptés à votre style, votre taille et votre budget.

Stitch Fix propose plusieurs marques, avec des vêtements allant dune moyenne de 40 £ à 160 £ en moyenne au Royaume-Uni et entre 25 $ et 500 $ aux États-Unis. Vous nobtiendrez généralement que des articles proches du budget que vous avez sélectionné dans le profil de style, vous ne devriez donc pas obtenir une veste de 150 £/150 $ dans votre Fix si vous avez dit que vous ne paieriez normalement que 50 £/50 $ pour une veste. .

Voici une liste de certaines des marques Stitch Fix au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y en a plus de 60 au Royaume-Uni et plus de 1000 aux États-Unis :

Stitch Fix nest pas un service dabonnement en tant que tel, il ny a donc pas de frais mensuels, ou du moins pas de frais mensuels traditionnels.

Lorsque vous vous inscrivez, vous choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir un correctif, toutes les 2-3 semaines, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois et toutes les options à la demande. Vous pouvez cependant modifier cela à tout moment, ainsi que déplacer un correctif en arrière, en avant ou lignorer complètement, en fonction de ce que vous pourriez avoir en cours. Vous pouvez également annuler votre abonnement Stitch Fix à tout moment.

Pour chaque correctif, vous payez des frais de style de 10 £ ou 20 $, mais ceux-ci sont échangés contre tout ce que vous achetez auprès du correctif. Chaque correctif contient cinq éléments, bien que les correctifs pour enfants aux États-Unis en aient entre 8 et 10.

Stitch Fix est disponible pour les femmes dans les tailles UK 6-18 et US XS-XXL, et les tailles plus en 14W-24W, 1X-3X.

Stitch Fix est également disponible pour les hommes dans les tailles S-XXL, taille 28-38 et entrejambe 30-34 au Royaume-Uni et XS-3XL, tailles 28-48, chemises hautes et entrejambes 28-36 aux États-Unis.

Stitch Fix nest actuellement pas disponible spécifiquement pour les adolescents ou les enfants au Royaume-Uni. Les tailles plus et les enfants sont pris en charge aux États-Unis, ainsi que les maternités, les petites, les grandes et les grandes. Les tailles pour enfants aux États-Unis vont de 2T-18.

Nous utilisons Stitch Fix tous les deux mois et les box hommes et femmes arrivent chez nous. Il ny a pas encore eu de moment où nous navons pas gardé au moins un élément du correctif, en gardant très souvent plus de la moitié.

Nous aimons Stitch Fix pour trouver des articles que nous naurions peut-être pas rencontrés autrement, et nous avons trouvé que la qualité de tous les vêtements de nos Fixes était excellente jusquà présent.

Bien que vous fixiez des lignes directrices en termes de montant que vous seriez prêt à dépenser pour divers articles, tels que des t-shirts ou des robes lorsque vous vous inscrivez, nous constatons parfois que les choses sont un peu plus chères que ce que nous serions prêts à payer lorsque ils arrivent. Cela dit, il y a des moments où nous avons tellement aimé quelque chose que nous lavons quand même acheté à la fin.

Cela vaut certainement la peine dessayer Stitch Fix au moins une fois à notre avis, car même si vous obtenez une chemise ou une robe que vous aimez, cest mieux que rien. De plus, cest une journée excitante lorsque la boîte Stitch Fix arrive.

Stitch Fix est disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez lutiliser sur un navigateur ou télécharger lapplication pour iOS. Une application Android est en cours délaboration. Nous vous recommandons dutiliser lapplication iOS si vous avez un iPhone car cela rend tout un peu plus facile.

Stitch Fix propose des cartes-cadeaux aux États-Unis, que vous pouvez offrir et que le destinataire peut ensuite utiliser pour tout ce quil achète dans son prochain Fix. Les cartes-cadeaux ne sont actuellement pas disponibles au Royaume-Uni.

Si vous souhaitez annuler Stitch Fix afin de ne plus les recevoir, modifiez votre fréquence de correction sur À la demande. Cela signifie que vous devrez réserver chaque Fix individuellement à tout moment.

Dans lapplication iOS, appuyez sur Compte dans le coin inférieur droit et sélectionnez « Fixer la fréquence et la réservation ». À partir de là, appuyez sur la flèche indiquant la fréquence à laquelle vous obtenez un correctif et sélectionnez « À la demande : je réserverai chaque correctif ».

Sur le site Web Stitch Fix, connectez-vous à votre compte Stitch Fix et appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit. À partir de là, appuyez sur Compte et faites défiler jusquà Fréquence fixe et appuyez sur Gérer la fréquence fixe. Vous pouvez ensuite sélectionner « Je ne souhaite plus recevoir les correctifs automatiques ».

Stitch Fix a plusieurs concurrents, dont Personal Shopper de Prime Wardrobe aux États-Unis. Il y a aussi Thread, Nordstrom Trunk Club et Lookiero, entre autres.

Tous offrent une idée similaire, mais les marques et les prix varient selon eux.

Écrit par Britta O'Boyle.