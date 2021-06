Comment programmer les messages Slack à envoyer plus tard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Savez-vous comment la plupart des plateformes de messagerie vous permettent de programmer une note à envoyer plus tard ? Avez-vous déjà souhaité pouvoir faire la même chose avec les messages Slack ?

Eh bien, Slack a annoncé une nouvelle fonctionnalité denvoi programmé qui fera exactement cela. Cest pratique pour ceux dentre vous qui utilisent Slack pour communiquer avec des collègues dans différents fuseaux horaires et paramètres. De plus, nous avons tous vécu ce moment à 23h où nous avons eu une idée mais que nous ne voulions pas déranger quelquun en le cinglant si tard sur Slack. Désormais, avec la possibilité de programmer des messages, vous pouvez maintenir votre productivité sans être gênant en programmant vos discussions pour quelles soient envoyées plus tard.

Lenvoi programmé fait exactement ce que son nom suggère : il permet aux utilisateurs de Slack de programmer des messages à envoyer à une date et une heure ultérieures. Il est disponible dans les applications de bureau et mobiles de Slack et comprend des options pré-remplies (telles que lhoraire demain matin à 8h) ou la possibilité de définir une date et une heure préférées pour envoyer un message. Les messages peuvent également être programmés jusquà 120 jours à lavance. Les utilisateurs pourront également reprogrammer, modifier ou supprimer les messages programmés avant quils ne soient envoyés.

Lenvoi programmé ajoute une flèche déroulante au bouton vert « envoyer un message » dans lapplication de bureau de Slack. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder à un menu qui permet de programmer un message à envoyer à une salle, un message direct ou un fil de groupe. Les utilisateurs mobiles peuvent accéder à un menu similaire en appuyant longuement sur le bouton denvoi dans lapplication Slack sur Android et iOS.

.Cliquez sur le bouton Composer Ou ouvrez la conversation à laquelle vous souhaitez envoyer votre message. Tapez votre message dans le champ message. Cliquez sur licône de flèche à droite de licône davion en papier. Choisissez une date et une heure dans la liste ou sélectionnez Heure personnalisée pour définir les vôtres.

Dans longlet Accueil, appuyez sur le bouton de rédaction. Ou ouvrez la conversation à laquelle vous souhaitez envoyer votre message. Tapez votre message dans le champ message. Appuyez longuement sur licône de lavion en papier. Choisissez une date et une heure dans la liste ou sélectionnez Heure personnalisée pour définir les vôtres.

Avant lenvoi dun message programmé, vous pouvez le modifier, le reprogrammer, lannuler et lenregistrer dans les brouillons, le supprimer ou lenvoyer.

Cliquez sur Programmé en haut de votre barre latérale gauche pour voir tous vos messages programmés. Survolez un message et sélectionnez une icône dans le coin pour effectuer une action.

Dans longlet Accueil, appuyez sur Programmé en haut. Appuyez longuement sur un message et sélectionnez une icône dans la liste pour effectuer une action.

Consultez le centre daide de Slack pour plus de détails. De plus, nous avons un guide détaillé sur Slack qui regorge de nombreux autres trucs et astuces.

Écrit par Maggie Tillman.