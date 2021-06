Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous utilisez Facebook et Instagram, il est probable que vous ayez vu tous vos amis partager des selfies de dessins animés de style Pixar. Tout cela grâce à une nouvelle application virale, appelée Voila AI Artist, qui prend moins de cinq minutes pour télécharger et réaliser vos premières photos animées. Voici tout ce que vous devez savoir sur lapplication, y compris comment lutiliser et sil existe des alternatives disponibles.

Voila est une application de retouche photo pour iOS etAndroid . Il vous permet de télécharger une photo dun visage ou de capturer une photo dun visage. Ensuite, en utilisant une forme dintelligence artificielle, il transforme la photo en quelque chose qui ressemble à un personnage de dessin animé. Techniquement, il dispose de quatre modes de manipulation : dessin animé 3D, peinture Renaissance, dessins animés 2D et caricatures. Le mode dessin animé 3D est le plus populaire.

Une fois que vous avez choisi et appliqué un mode, vous pouvez alors choisir parmi trois filtres différents disponibles. Par exemple, sous Cartoon 3D, vous pouvez choisir entre Royalty 3D, Baby 3D et Cartoon 3D. Une quatrième option Voila combine les trois filtres avec votre téléchargement dorigine dans une vue de collage. Vous ne pouvez effectuer aucune autre modification dimage, y compris ajuster les yeux, la bouche ou les cheveux, ou jouer avec la couleur ou le contraste.

Si vous souhaitez tester Voila AI Artist sur des photos de célébrités, inutile de vous diriger vers la recherche Google. Lapplication propose une recherche dimages de célébrités, donc si vous avez déjà voulu voir à quoi ressemblerait Kim Kardashian West en tant que princesse Disney, vous pouvez maintenant.

Une fois que vous êtes satisfait de votre photo, vous pouvez la partager sur Facebook, Instagram, WhatsApp et ailleurs. Vous pouvez également lenregistrer sur votre appareil.

Téléchargez Voila AI Artist pour iPhone ouAndroid . Lancez lapplication. Il vous demandera la permission dutiliser la pellicule de votre téléphone. Sélectionnez parmi les quatre modes (appuyez sur la flèche pour commencer) : Dessin animé 3D (recommandé - cest le mode qui devient viral)

Renaissance

Dessin animé 2D

Caricature Choisissez une option de caméra : Appareil photo (pour prendre une photo)

Galerie (télécharger une photo)

Célébrité (recherche dune célébrité) Prenez une photo, téléchargez une photo ou trouvez une photo à utiliser. Voila va commencer le processus de rendu. Les utilisateurs gratuits verront probablement des publicités à ce stade. Le résultat montre quatre options : Une grille composite avec la photo originale plus les trois rendus filtrés. Vous pouvez ensuite sélectionner la photo et cliquer sur le bouton de partage dans le coin pour lenregistrer. Alternativement, vous pouvez le partager avec dautres via Voila, comme Facebook ou Instagram.

Voila AI Artist est gratuit sur iPhone et Android. Cependant, il est chargé dannonces. Alors, bien sûr, il existe une option premium sans publicité. Gardez à lesprit quavec la version gratuite, vous verrez de longues publicités en plein écran (une ou deux, généralement) après presque chaque téléchargement dimage. Le niveau premium, Voila Pro, supprime non seulement ces publicités, mais également le filigrane et accélère même le processus de rendu.

Sur Android, Voila Pro coûte 2 $ par semaine, 4 $ par mois ou 21 $ par an. Sur iOS, cest 3 $ par semaine, 6 $ par mois ou 30 $ par an (à partir de juin 2021). Il existe également un essai gratuit de trois jours avec cette option.

Nous avons scanné la déclaration de confidentialité. La société mère de lapplication sengage à supprimer vos photos 24 à 48 heures après la dernière utilisation de la photo par lapplication. Voila collecte des informations didentification personnelle, telles que votre téléphone et votre activité en ligne, à partager avec des partenaires tiers et des annonceurs dans votre pays (y compris des annonceurs qui peuvent suivre votre activité sur le Web).

Le propriétaire de lapplication, WeImagine.AI, divulgue également vos informations personnelles à ses sociétés sœurs, affiliées et sous-traitants.

Des applications de dessin animé sont disponibles, ainsi que des filtres dans certaines de vos applications de médias sociaux préférées, qui vous aideront à obtenir le même effet de dessin animé. Par exemple, Snapchat propose un objectif de style Cartoon 3D , qui utilise la RA pour vous faire ressembler à un personnage de Disney ou de Pixar. Cet objectif est en fait devenu viral lannée dernière avec les utilisateurs de TikTok et Instagram.

