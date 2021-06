Pourquoi les principaux sites et services Internet ont été interrompus par une panne plus tôt

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une panne Internet massive a affecté plusieurs sites et services à travers le monde. Les utilisateurs ont vu des déclarations telles que "erreur 503" ou "connexion perdue" lorsquils ont essayé daccéder à certains de leurs sites préférés en ligne.

Des sites Web populaires tels que Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, ainsi que des organes de presse comme le Guardian, le Financial Times et la BBC ont tous été touchés. .

La cause du problème semble avoir été un problème chez le fournisseur de CDN Fastly. Un CDN, qui signifie Content Distribution Network, permet aux sites Web de se charger considérablement plus rapidement, de les protéger des attaques et de faire face aux pics de trafic imprévisibles.

Fastly a confirmé sur sa page détat quil faisait face à une panne qui a commencé vers 11h, heure du Royaume-Uni (10h UTC).

Une déclaration de Fastly à 10h57 UTC indique: "Le problème a été identifié et un correctif a été appliqué. Les clients peuvent rencontrer une charge dorigine accrue lors du retour des services mondiaux."

Selon Fastly, ce problème impliquait "une configuration de service qui a déclenché des perturbations sur nos POP dans le monde". La société a déclaré quelle avait "désactivé cette configuration" et que son "réseau mondial se remettait en ligne".

Un PoP est labréviation de "Points of Presence" et est au cœur de linfrastructure CDN permettant au service de servir du contenu à partir de serveurs distribués dans le monde entier qui sont plus proches de lutilisateur final.

Certains sites ont réussi à contourner le service pour restaurer les fonctionnalités, bien que la plupart des sites soient maintenant revenus en ligne. En 2020, un problème avec Cloudfare, un autre CDN, a entraîné une panne Internet majeure en Amérique et en Europe.

Rien nindique pour le moment quil sagissait dune attaque ou dun acte criminel, mais un certain nombre de personnes se sont déjà tournées vers Twitter et dautres plateformes de médias sociaux pour se demander pourquoi il était si facile de détruire de grandes parties dInternet, y compris le Royaume-Uni. site Web du gouvernement.

En mettant de plus en plus laccent sur les activités en ligne, de nombreux services et sites remettront en question leur fiabilité en matière de disponibilité et sils ont mis en place des plans de sauvegarde pour la prochaine fois.



Écrit par Stuart Miles.