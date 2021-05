Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de transcription en ligne Otter a annoncé Otter Assistant. Il sagit dun nouveau service qui peut rejoindre automatiquement un appel Zoom programmé, prendre des notes et les partager avec les participants.

Disponible pour les clients Otter.ai Business, la fonction dassistant fonctionne de manière transparente en arrière-plan et effectue essentiellement toutes les tâches administratives à votre place.

Il fonctionne avec toutes les réunions Zoom , même celles que vous norganisez pas, et peut offrir à tous les participants la possibilité de consulter les notes pendant la réunion.

Vous pouvez associer Otter à vos calendriers Google et Microsoft Outlook pour planifier des enregistrements. De plus, les applications Web Otter, iOS ou Android donnent accès à un certain nombre de fonctionnalités collaboratives afin que plusieurs utilisateurs puissent mettre en évidence, partager et ajouter des images sur les transcriptions.

Otter propose un service de transcription en ligne gratuit, avec un nombre défini de minutes de transcriptions disponibles gratuitement dans le cadre de son abonnement Basic. Il existe également un abonnement Pro.

Avec les deux, vous pouvez transcriver laudio en direct ou en téléchargeant un fichier audio préenregistré. Vous obtenez trois téléchargements gratuits par mois sur Basic.

Cependant, Otter Assistant nest disponible que sur le plan Business, au prix de 20 $ par mois. Pour cela, vous bénéficiez également dune authentification à deux facteurs et dun certain nombre dautres fonctionnalités exclusives.

Il existe également un plan Entreprise pour les grandes organisations.

Écrit par Rik Henderson.