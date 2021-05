Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Clubhouse, la dernière application de réseautage social incontournable, lancée exclusivement sur iOS au printemps dernier. Maintenant, plus dun an plus tard, il est arrivé à Android. Il est disponible en version bêta pour les appareils Android aux États-Unis. Clubhouse a déclaré quil prévoyait de recueillir des commentaires et de résoudre les problèmes au cours des prochaines semaines.

Les utilisateurs dAndroid peuvent également sattendre à larrivée prochaine de quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que les paiements et la création de clubs, puis Clubhouse déploiera son application Android plus largement sur dautres marchés anglophones et dans le reste du monde. Les utilisateurs en dehors des États-Unis pourront se préinscrire pour accéder via la page Clubhouse du Google Play Store afin dêtre avertis lorsque lapplication Android est disponible dans leur pays. Mais cest toujours une plate-forme sur invitation uniquement.

Cela signifie que, bien que vous puissiez installer et ouvrir lapplication, cela vous permettra uniquement denregistrer votre intérêt et de réserver une poignée. À partir de là, il vous enverra vers un article de blog expliquant pourquoi vous devez attendre une invitation. Toute personne souhaitant adhérer doit être amenée par quelquun qui possède déjà un compte.

Si vous êtes ennuyé de devoir attendre, lancez simplement une autre application. Plusieurs dentre eux ont lancé des salles de discussion audio dans le but de rivaliser avec Clubhouse. Twitter, par exemple, a des espaces et Discord a des canaux de scène . Même Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn et Reddit travaillent tous sur des fonctionnalités similaires.

Écrit par Maggie Tillman.