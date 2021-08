Beatleap : enfin, vous pouvez synchroniser rapidement et facilement de la musique avec des vidéos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Beatleap by Lightricks est une application de montage vidéo audio qui synchronise automatiquement les clips audio

avec des clips vidéo en toute transparence.

Grâce à la collaboration de lentreprise avec Epidemic Sound, les utilisateurs peuvent choisir des extraits sonores à

ajouter à leurs vidéos à partir dune bibliothèque remplie de styles populaires. Beatleap utilise lapprentissage automatique pour

mélangez et associez intelligemment vos clips vidéo avec les clips audio ou musicaux que vous choisissez dutiliser.

Beatleap est une application iOS qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de remix de qualité professionnelle en quelques

clics directement depuis leur iPhone ou iPad.

Beatleap est conçu pour les spécialistes du marketing numérique et les créateurs en herbe. De plus, il convient également aux personnes qui aiment partager régulièrement des clips vidéo attrayants sur les réseaux sociaux et qui ne souhaitent pas modifier manuellement leurs séquences vidéo en clips parfaitement synchronisés avec les clips musicaux sélectionnés.

Ici, nous examinerons les fonctionnalités exceptionnelles proposées avec Beatleap et comment vous pouvez les utiliser pour créer des vidéos de haute qualité et daspect professionnel.



Vous navez pas besoin davoir une expérience préalable en montage vidéo pour utiliser Beatleap pour créer des vidéos. Lapplication soccupe de tout pour vous. Avec Beatleap, les utilisateurs peuvent créer des vidéos étonnantes en quelques clics, sans avoir à suivre le processus dapprentissage du montage vidéo.

En tant que spécialiste du marketing ou créateur de contenu numérique, vous devez pouvoir créer des vidéos rapidement et facilement à partir de votre appareil afin de pouvoir publier en déplacement.

Beatleap fournit un éditeur puissant pour les appareils iOS permettant aux utilisateurs de créer des vidéos étonnantes qui se synchronisent parfaitement avec la musique. En utilisant lapplication, vous pouvez le faire directement depuis votre appareil mobile.

Beatleap utilise une intelligence artificielle de pointe qui simplifie le processus de montage vidéo pour les utilisateurs. Les utilisateurs nont pas non plus à se soucier de la synchronisation des effets et des moments passionnants de la musique avec les clips vidéo, car Beatleap le fait de manière transparente.

De plus, Beatleap coupe, coupe et mixe automatiquement vos clips vidéo en fonction du rythme de la bande-son que vous sélectionnez. Cela garantit une synchronisation parfaite de laudio avec la vidéo. Cest également un excellent moyen de rendre votre contenu vidéo plus attrayant et plus agréable pour les téléspectateurs.



Créer une vidéo avec Beatleap est facile. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le clip vidéo que vous souhaitez utiliser et dy ajouter des clips musicaux. Le reste du travail est effectué par lapplication.

Lapplication choisit les meilleurs moments parmi les images que vous prenez pour vous. De plus, vous pouvez prévisualiser en direct la vidéo finale avant de lexporter. Ceci est utile pour apporter des modifications ou des ajouts à vos vidéos avant le rendu de la version finale.

Cela signifie également que vous pouvez essayer différents clips musicaux avec votre vidéo et différents effets superposés, pour obtenir exactement lapparence que vous souhaitez. Les utilisateurs nont pas non plus à sinquiéter de manquer de chansons parmi lesquelles choisir, car Beatleap fournit une bibliothèque de plus de 1 000 chansons professionnelles avec lesquelles synchroniser parfaitement vos vidéos.



Comme pour tout ce qui concerne le montage vidéo, vous navez pas non plus à vous soucier dajouter parfaitement des effets vidéo lors de la création de vidéos avec Beatleap. Beatleap permet aux utilisateurs dutiliser des effets vidéo époustouflants dans leurs vidéos, qui sont automatiquement placés au bon moment. Tout cela se fait automatiquement.

Les utilisateurs contrôlent lapparence de leurs vidéos avec les filtres et les superpositions à la mode de Beatleap. Il vous suffit de choisir le filtre ou la superposition que vous aimez et dy ajouter du contenu. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir parmi 20 puissants outils dédition et effets. De plus, Beatleap comprend 50 superbes filtres tels que Glitch, Film et VCR que les utilisateurs peuvent ajouter à leurs vidéos. Cest un moyen facile dajouter de la personnalité à vos vidéos.



Beatleap fournit un puissant éditeur vidéo doté de capacités dintelligence artificielle qui permet aux utilisateurs diOS de synchroniser de la musique avec des vidéos en quelques clics. Cest la solution parfaite pour les spécialistes du marketing numérique et les aspirants influenceurs qui ont besoin de créer et de publier régulièrement du contenu vidéo attrayant.

Beatleap propose des abonnements à accès illimité, car vous pouvez vous abonner à toutes les fonctionnalités et contenus proposés à lachat dans Beatleap by Lightricks. De plus, vous pouvez opter pour des frais de licence uniques.

Récapituler:

• Beatleap est un logiciel de montage vidéo axé sur la musique conçu par Lightricks spécifiquement pour les appareils iOS.

• Vous pouvez choisir parmi plus de 1 000 chansons et les utiliser dans vos vidéos avec Beatleap, grâce à lintégration de lapplication avec Epidemic Sound.

• Beatleap offre aux utilisateurs des fonctionnalités permettant de gagner du temps qui éditent et créent automatiquement des vidéos pour les utilisateurs en synchronisant parfaitement les clips musicaux de leur choix.

