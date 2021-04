Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme Facebook et Twitter, Reddit a travaillé sur son propre produit audio de type Clubhouse. Il sappelle Reddit Talk.

Reddit a annoncé la nouvelle fonctionnalité dans un article de blog, la surnommant un «aperçu avant-première», car la fonctionnalité nest pas encore largement disponible. Lors des premiers tests, Reddit ne permet aux modérateurs de démarrer une discussion. Les modérateurs qui souhaitent lessayer dans leur sous-reddit peuvent ajoutez maintenant joindre une liste dattente pour y accéder. Les modérateurs peuvent également autoriser des «orateurs» de confiance à co-animer une discussion avec eux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Reddit Talk, y compris comment lessayer.

La dernière application incontournable sappelle Clubhouse . Connue pour être un lieu de rencontre, de discussion et de partage didées, lapplication est en fait assez basique. Il vous permet de créer et de rejoindre des «salles» - où vous pouvez discuter avec dautres personnes lors dune conférence téléphonique. Vous ne pouvez pas partager dimages, de vidéos ou même de texte. Tout ce que vous pouvez faire, cest parler. Les autres utilisateurs se joignent et quittent lappel à leur guise. Eh bien, en réponse à Clubhouse et à sa popularité croissante, plusieurs réseaux sociaux ont développé leurs propres expériences audio que les utilisateurs peuvent essayer, y compris Reddit.

Reddit présente Reddit Talk comme un endroit pour que vous puissiez commencer des discussions sur "Q & R, AMA, conférences, discussions de style radio sportive, sessions de rétroaction de la communauté", ou pour donner aux membres de la communauté un endroit pour sortir. Comme lexplique lentreprise: "Actuellement, vous pouvez utiliser des fils de discussion, des images, des vidéos, des chats et des flux en direct pour avoir des conversations et passer du temps avec des membres de vos communautés. Bien que ce soient dexcellents supports, il y a dautres moments où avoir un son en direct parler peut être plus utile ou, franchement, plus amusant. "

Sur la base de la description et des images de Reddit, les discussions Reddit semblent «vivre» dans les subreddits. Actuellement, seuls les modérateurs peuvent démarrer un Talk Reddit, mais nimporte quel Redditor sur iOS et Android peut écouter un Talk et réagir avec des emojis. Les auditeurs peuvent également lever la main pour que lhôte linvite à prendre la parole. Reddit a déclaré que les hôtes de Talk peuvent inviter, désactiver et supprimer des haut-parleurs. Il sagit également de «moyens de test» pour les hôtes de personnaliser lapparence des discussions avec des émoticônes et des couleurs darrière-plan. Les utilisateurs pourront également changer leur avatar.

Si vous souhaitez démarrer un Talk, vous pouvez vous ajouter à une liste dattente ici . Reddit a déclaré quil vous ferait savoir quand Reddit Talk sera disponible pour vous.

Consultez larticle de blog de Reddit pour plus de détails!

Écrit par Maggie Tillman.