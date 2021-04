Plans de mise à jour de lapplication Apple et Google Scupper NHS Covid-19

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple et Google se sont lancés dans les travaux des plans du Royaume-Uni visant à déverrouiller les restrictions à laide de lapplication NHS Covid-19 , en bloquant une mise à jour conçue pour permettre le partage de position.

Étant donné que lapplication repose sur un cadre développé par Apple et Google pour garantir la confidentialité des utilisateurs, une partie des conditions générales est que lapplication ne peut pas être utilisée comme source de données de localisation précises, ce pour quoi le gouvernement britannique voulait quelle soit utilisée. .

La mise à jour prévue aurait permis aux utilisateurs de scanner les codes QR des lieux quils ont visités, qui pourraient ensuite être téléchargés et utilisés dans le cadre du mécanisme de recherche des contacts si une épidémie ou un cas positif était lié à une personne en particulier.

Malheureusement, parce que cela enfreint les conditions générales décrites par Apple et Google, une mise à jour permettant cette fonctionnalité a été bloquée sur lApp Store dApple et le Google Play Store.

Actuellement, les sites peuvent générer des codes QR pour la numérisation, mais ces données restent ensuite dans lapplication et ne peuvent pas être partagées - essentiellement, en utilisant lapplication NHS, il ny aurait pas denregistrement centralisé de qui a réellement visité un lieu.

Cétait une fonction de lapplication lors de son lancement initial, mais si certains sites produisaient des codes QR, beaucoup ont ensuite produit leurs propres solutions de traçage de contrat - des notes sur un bloc-notes et du papier, à la réservation et à la commande dapplications prenant les coordonnées, ce qui pourrait alors être utilisé par les équipes locales de recherche de contacts si nécessaire.

Dune part, pouvoir enregistrer votre position a du sens, mais dautre part, avec des craintes quant à lutilisation des données, nous pouvons comprendre pourquoi certaines personnes ne voudraient pas le faire - et pourquoi Apple et Google les définissent. termes et conditions en premier lieu.

Il reste également quil existe une approche unifiée de la recherche des contacts. Les utilisateurs, paranoïaques à propos de la sécurité des données, peuvent ne pas scanner les codes QR, mais si les sites insistent pour prendre leurs coordonnées avant que le service ne soit donné ou que la réservation soit autorisée, alors cest probablement lapproche la plus fiable de toute façon.

Lapplication NHS Covid-19 a fait la une des journaux. Cétait lapplication qui allait initialement être développée par le NHS pour la recherche des contacts via les smartphones, qui a subi des essais sur lîle de Wight avant dêtre mise au rebut.

Elle a ensuite été remplacée par lapplication actuelle qui repose sur le cadre développé par Apple et Google, que le gouvernement britannique avait initialement déclaré quil nallait pas utiliser.

Lapplication fonctionne en détectant la proximité dun smartphone à un autre, sur une période de temps. Lorsquun utilisateur teste positif, lapplication peut alors lenregistrer, puis des notifications peuvent ensuite être envoyées à dautres personnes qui ont été en contact avec cette personne pour quelles prennent les mesures appropriées.

Il est conçu pour contacter trace dans des situations anonymes, par exemple pour des personnes qui auraient pu être dans le même bus, mais qui sont par ailleurs des inconnus. Alors que le Royaume-Uni entre dans une nouvelle phase de déverrouillage, nous sommes sûrs quun large éventail doptions sera proposé pour la recherche des contacts.

