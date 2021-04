Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Certains créateurs de TikTok sous-titrent manuellement leurs propres vidéos dans le but dêtre plus inclusifs et accessibles. Mais bientôt, TikTok générera automatiquement des sous-titres pour toutes les vidéos. Un créateur doit simplement les activer par vidéo.

TikTok est une application sociale utilisée pour créer et partager des vidéos. De nombreuses vidéos ont tendance à être axées sur la musique, les créateurs exploitant le vaste catalogue deffets sonores, dextraits de musique et de filtres de lapplication pour enregistrer de courts extraits deux dansant et en synchronisation labiale. Mais il y a un nombre incalculable de vidéos à découvrir, avec des sujets variés. Il y a des vidéos de bricolage et dartisanat, des croquis comiques, vous lappelez.

Loption pour ajouter des sous-titres automatiques apparaîtra sur la page dédition après quune vidéo a été téléchargée ou enregistrée. Cette fonctionnalité devrait rendre les vidéos TikTok plus faciles à regarder pour les téléspectateurs sourds et malentendants. Cela profitera également aux personnes qui ne peuvent pas écouter laudio lors du défilement dans TikTok. Peut-être que leur enfant dort à proximité ou peut-être quils assistent à un événement ou dans un endroit où le bruit nest pas autorisé.

Les créateurs peuvent modifier les légendes pour corriger les erreurs, et les spectateurs peuvent les désactiver via un bouton de légendes sur le panneau de partage.

La nouvelle fonctionnalité de sous-titrage automatique sera disponible en anglais américain et en japonais au lancement. TikTok a déclaré quil ajouterait plus de langues "dans les mois à venir".

