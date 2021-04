Discord propose désormais une option de présentation audio uniquement de type Clubhouse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Discord prend une feuille dans le livre de jeu du Clubhouse avec des "canaux de scène " audio uniquement qui permettent aux utilisateurs de faire des présentations.

La société affirme quau cours de lannée dernière, de plus en plus de personnes ont utilisé Discord et de nouvelles manières également.

Le service de chat vocal pour les joueurs sest transformé et est utilisé de manière de plus en plus inhabituelle. Tout devenant virtuel et socialement éloigné, des choses comme les festivals, les conventions et même les sessions de karaoké sont passées à Discord.

Maintenant, la société prend des mesures pour répondre aux besoins de plus de personnes avec Stage Channels.

Cette nouvelle fonctionnalité est déployée spécifiquement sur les serveurs de communauté et offre aux utilisateurs la possibilité de diffuser des chats en direct à un public captif. Lidée de Stage Channels est de créer un lieu où les gens peuvent présenter à un public dune manière confortable et engageante.

Les Stage Channels sont conçus pour que les utilisateurs ne puissent pas se parler, mais au lieu de cela, les membres du public doivent indiquer si / quand ils souhaitent parler, puis un modérateur peut les déplacer activement vers une file dattente pour quils puissent simpliquer.

Les canaux de scène sont destinés à être utilisés pour des événements spéciaux, y compris des sessions vocales, des interviews, des clubs de lecture, des présentations et plus encore.

Discord espère que cette nouvelle fonctionnalité aidera à rapprocher les gens, même virtuellement avec des événements audio-centriques de toutes sortes pour un public plus large. Naturellement, Discord a également une portée plus large que Clubhouse, grâce à son ouverture aux utilisateurs de Windows, macOS, iOS, Android et plus encore.

Pour savoir comment créer votre propre chaîne Stage, consultez la page FAQ ici .

Écrit par Adrian Willings.