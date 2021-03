19 des meilleurs mèmes du canal de Suez: Boaty McStuck Face

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous imaginons que le pauvre capitaine du MV Ever Given (Evergreen) passe un moment horrible. Après avoir réussi à rester coincé à travers le canal de Suez, le cargo a réussi à bloquer la voie pour les centaines dautres navires essayant de traverser cette région.

Une cinquantaine de navires par jour traversent le canal, lalternative nécessitant une navigation autour du cap de Bonne-Espérance. Cest encore 3 500 milles nautiques au voyage que tout le monde préférerait éviter. Après une semaine, l Evergreen a enfin été libéré , ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde.

Cependant, au cours des derniers jours, toutes sortes de mèmes sont apparus en ligne et ils valent le détour si vous cherchez un bon gloussement.

Un autre des meilleurs mèmes sur le canal de Suez implique simplement un gif dAustin Powers essayant de faire tourner un véhicule à un point infini après lavoir coincé dans un couloir. On peut facilement imaginer que le capitaine du navire fasse la même chose.

Vous cherchez à surfer sur une vague de gloire en volant le look du célèbre navire? Jamie Jones vous a couvert avec quelques suggestions intéressantes, y compris des pantalons Dolce & Gabbana et des autocollants de poubelle.

Ils ont tous ri, mais il y a environ un millier de navires dans le canal de Suez qui pourraient utiliser cela en ce moment. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit) 24 mars 2021

Bien quil ny ait pas de livre sur la façon déviter de coincer votre cargo dans un canal, il existe un livre sur lévitement des gros navires. Les autres bateaux du canal auraient probablement pu le faire avec un exemplaire de ce livre. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il était en rupture de stock au moment de ce Tweet.

Tokyo Drift

The Ever Given est lun des plus grands cargos du monde entier. Il pourrait donc sagir de lun des plus gros véhicules à avoir jamais dérivé. Contrairement à une voiture de course de rue, elle nest pas vraiment conçue pour rouler de côté, comme lont prouvé les événements récents.

Annonces indsirables

Les publicités sont un mal nécessaire du monde capitaliste, mais elles peuvent certainement être embêtantes, en particulier sur mobile. Ce mème nous a fait glousser.

Une belle promenade

Être coincé à la maison pendant si longtemps a certainement fait des ravages dans le bien-être mental de nombreuses personnes. Les conseils du gouvernement ne sont pas très utiles et les responsables voudraient nous faire croire quun exercice régulier suffit pour lutter contre la misère. Mais tout comme une petite pelleteuse ne suffisait pas à libérer lEver Given, une belle promenade ne vous aidera pas à sortir de la dépression.

Prendre la prochaine droite dans le canal de Suez

Nous avons tous vu des histoires dhorreur sur des personnes prenant trop littéralement les instructions de navigation par satellite et finissant par conduire dans une rivière. Et si le capitaine du navire faisait exactement la même chose. Cela ne vaudrait-il pas un bon gloussement?

Les cotons-tiges vont rgler le problme

Bien que vous ne deviez jamais insérer des cotons-tiges dans votre conduit auditif, peut-être quun énorme aurait pu être la solution au problème du bateau bloqué. Si rien dautre, cela aurait été amusant à regarder et cela aurait peut-être nettoyé la voie navigable en même temps.

Qui sont intensifis rapidement

Juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être pires. La situation dans le canal de Suez sest rapidement aggravée lorsque Godzilla et King Kong se sont présentés pour donner un coup de main. Lego sest mis en travers de la tâche à accomplir.

Nous sommes tous le navire

Beaucoup de personnes qui ont créé les meilleurs mèmes de notre liste ont lié le sort du bateau et de son équipage à leur propre vie. Ce sont quelques-uns des plus drôles. Nous sommes tous toujours donnés de différentes manières. Le dessinateur Chaz Hutton, a réalisé la bande dessinée parfaite pour ce moment précis.

Pourrait tre pire

Bien sûr, vous avez peut-être une journée difficile, mais ce nest probablement pas aussi mauvais que le capitaine de ce navire. Coincé dans le canal, soutenant léconomie mondiale, tout le monde regarde et crée des mèmes.

Enthousiasme vs bote de rception

Regardez-vous votre boîte de réception et avez-vous peur de vous en occuper? Des centaines et des centaines de courriels non lus vous dévisageant, vous osant sauter dans le vide. Ce mème ressent votre douleur.

Faire de son mieux

Que diriez-vous de cela - un mème si bon que quelquun a créé un compte Twitter spécialement pour cela. Cela a été une période difficile pour tout le monde, mais vous faites de votre mieux.

Problmes dempreinte carbone

Elon Musk encourage régulièrement les gens à investir dans Bitcoin. Une monnaie qui nest pas vraiment connue pour avoir une grande empreinte carbone. En contrepoint, son entreprise fabrique des véhicules incroyablement populaires et écologiques, mais ces voitures ne suffisent pas à contrer les dommages causés à lenvironnement.

Largent de stimulation

Les problèmes financiers causés par Covid ne sont pas une blague. Le soutien financier offert pour aider à atténuer ce problème est cependant plutôt maigre, comme le résume parfaitement ce meme.

WD-40 rsout tous les problmes

Quelquun a-t-il essayé dutiliser du WD-40 pour desserrer le navire? Nous avons trouvé que cela fonctionne à merveille pour la plupart des autres tâches. Vous auriez besoin de grosses boîtes, mais si cela fonctionnait, ce serait un stratagème marketing génial.

Faire pivoter de 90 degrs

Si seulement tout pouvait être résolu à laide dun logiciel. Cliquez avec le bouton droit de la souris, cliquez sur pivoter à 90 degrés, problème résolu. Une fois de plus, lEver Given est en route.

MDR

Cest sûrement une conspiration si larrière du navire énonce LOL avec le placement et les couleurs des conteneurs. Ou peut-être sagit-il simplement dun montage intelligent?

Drake napprouve pas

Drake napprouve pas un cargo bloqué, mais il est certainement diverti par un navire flottant. Imaginez sils pouvaient voler au-dessus de leau comme ça, nous naurions plus jamais ce problème et les choses arriveraient à votre porte plus rapidement aussi!

Écrit par Adrian Willings.