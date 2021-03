Dropbox proposera un gestionnaire de mots de passe gratuit à partir davril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de loffre gratuite de Dropbox bénéficient ce printemps dune nouvelle fonctionnalité: les mots de passe Dropbox.

Dropbox a introduit Dropbox Passwords en 2020 pour les clients payants, mais à partir davril 2021, les comptes Basic gratuits peuvent profiter de la fonction de gestion des mots de passe, en plus des fonctionnalités habituelles de stockage et de partage de fichiers déjà proposées. Mais il y a une mise en garde...

Les mots de passe gratuits de Dropbox auront une limite de 50 mots de passe, qui, bien sûr, peuvent être levés si vous optez pour un compte Dropbox payant. Nous imaginons que de nombreux utilisateurs finiront par effectuer une mise à niveau sils choisissent dutiliser les mots de passe Dropbox, car il est très facile daccumuler des dizaines de comptes en ligne.

Gardez à lesprit que Dropbox coûte 11,99 $ par mois pour un compte Plus ou 19,99 $ par mois pour un compte professionnel aux États-Unis.

Dropbox Passwords vous permet de synchroniser gratuitement vos mots de passe sur trois appareils. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker des mots de passe uniques lorsque vous vous inscrivez à de nouveaux comptes en ligne. Vous pouvez également lutiliser pour mettre à jour ou réinitialiser facilement les mots de passe après une violation de données.

Dropbox Passwords fonctionne comme une extension de navigateur, mais il existe également des applications iOS et Android et des applications de bureau pour MacOS, Windows et Linux.

Écrit par Maggie Tillman.