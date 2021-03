Deezer offre trois mois gratuits de Premium, HiFi ou Family

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez désormais bénéficier de trois mois gratuits de Deezer en vous abonnant à Deezer Premium, HiFi ou Family. Après les trois mois, les abonnements continuent à 9,99 $ / 9,99 £ ou 14,99 $ / 14,99 £ par mois .

En vous inscrivant à lun des plans de loffre, vous économiserez 45 £ sur un compte Famille ou HiFi ou 30 £ sur un compte Premium. De plus, Deezer dit que cette offre gratuite de 3 mois sera une offre permanente disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Les trois niveaux sont:

Deezer Premium : accès sans publicité à plus de 73 millions de chansons, podcasts et chaînes de radio en direct avec des fonctionnalités telles que des listes de lecture organisées, Flow, lécoute hors ligne, SongCatcher et des paroles de chansons.



Famille Deezer : tous les avantages de Premium avec jusquà six profils sur 13 appareils connectés au total. Vous pouvez créer des profils denfants ou profiter de votre "Family Mix" rempli de chansons de chaque membre de la famille. Les appareils connectés comprennent les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs personnels, les téléviseurs intelligents et les haut-parleurs, Amazon Alexa, Google Home et le portail Facebook.

Deezer HiFi : toutes les fonctionnalités Premium avec 70 millions de pistes en qualité FLAC. Les utilisateurs HiFi bénéficient également dun accès supplémentaire à notre application «360 by Deezer», qui vous permet de lire de la musique au format 360 Reality Audio de Sony.

Écrit par Dan Grabham.