(Pocket-lint) - Peloton, lors de son lancement , était considéré comme un équipement dexercice de niche pour les nantis. Mais il a connu un énorme boom depuis la pandémie, la société ayant signalé trois millions dabonnés à la fin de lannée dernière. Pour apaiser tous ces nouveaux utilisateurs, il introduit Sessions.

Les sessions sont, en un mot, un moyen pour les utilisateurs de créer des groupes dexercices plus petits. Techniquement, la fonctionnalité a été lancée en version bêta en 2020, mais une version plus officielle est maintenant en cours de déploiement pour tous les utilisateurs. Ainsi, plutôt que de figurer dans un classement avec des milliers dautres utilisateurs, vous pouvez désormais faire vos cours de cyclisme ou de course en direct dans un cadre plus intime. Planifiez simplement votre session avec lapplication iOS Peloton.

Les sessions comprennent des manèges et des courses qui durent plus de 20 minutes. Tout ce que vous avez à faire est de choisir une classe à une heure précise, puis vous pouvez inviter des amis à se joindre en partageant des liens vers la session par e-mail ou via les réseaux sociaux. Quelques minutes avant le début du cours, une notification apparaîtra sur votre vélo ou bande de roulement Peloton pour que vous puissiez rejoindre vos amis. Si aucun de vos amis nutilise Peloton, vous pouvez toujours assister à de plus petites sessions.

Cette nouvelle fonctionnalité a dû être un succès lorsque Peloton la testée lannée dernière . Nous sommes certainement ravis dessayer la version complète. Pour en savoir plus sur Peloton et tous les différents équipements dexercice quil propose, consultez notre guide détaillé sur lentreprise.

Les sessions ne sont actuellement disponibles que via votre application Peloton. Seuls les cours de course à pied et de cyclisme de plus de 20 minutes sont éligibles en tant que sessions.

Sur votre application Peloton iOS, sélectionnez nimporte quelle classe de 20 minutes + Cyclisme ou Course à pied. Sélectionnez lheure et la date de début du cours, jusquà deux semaines à lavance. Cliquez sur "Inviter" pour partager ce cours programmé avec vos amis et votre famille.

À lheure prévue pour suivre le cours, vous recevrez une notification push sur lapplication Peloton (iOS) et sur votre équipement Peloton. Montez simplement sur votre Peloton Bike, Bike +, Tread ou Tread + et sélectionnez «Rejoindre la session» pour suivre votre cours programmé en tant que session avec des amis.

Consultez larticle de blog et le centre dassistance de Peloton.

Écrit par Maggie Tillman.