Animez vos anciennes photos avec cette nouvelle IA géniale

(Pocket-lint) - Lintelligence artificielle est désormais utilisée pour donner vie aux photos. Transformez même des images anciennes en courtes vidéos.

Connu sous le nom de Deep Nostalgia, il sagit dun service offert par la société dADN et de généalogie MyHeritage. Le service gratuit utilise lintelligence artificielle pour animer vos photos en ajoutant des mouvements de la tête, des coups dœil, des clignements et plus encore.

Le programme est essentiellement conçu pour permettre aux gens de voir leurs proches décédés depuis longtemps dans plus quune simple image fixe.

«Cela me rend tellement heureux de le voir sourire à nouveau!» Essayez notre nouvelle fonction #DeepNostalgia #PhotoAnimation pour vous-même et préparez-vous à être AMAZED !!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 - MyHeritage (@MyHeritage) 28 février 2021

Le sentiment est charmant, bien que les résultats varient évidemment en fonction de la qualité de la photo originale et de choses comme langle et la pose.

Nous avons noté par exemple quavec certaines des images que nous avons essayées, lIA avait des problèmes de rotation de la tête et de distorsion sur des choses comme les oreilles des gens. Il est indéniable que quand cela fonctionne, cest incroyable.

Jai dû en faire un de Benito Pérez Galdós pour mettre la littérature espagnole du XIXe siècle à la mode. #Nostalgie profonde pic.twitter.com/5Dn70v6gwy - Dr Heidi Backes (@ heidibackes1) 1er mars 2021

Les gens utilisent lIA non seulement pour publier des photos de leurs proches redonnés à la vie, mais aussi pour télécharger des photos anciennes de personnages célèbres pour voir ce qui se passe.

Charles Dickens en couleur et émouvant! Cest assez étonnant. @MyHeritage #DeepNostalgia pic.twitter.com/m7zUxSlCah - Dr Emily Bell (@EmilyJLB) 28 février 2021

Charles Dickens a suivi le traitement Deep Nostalgia, tout comme Beethoven , Alan Turing , Charles Darwin , Abraham Lincoln et bien dautres.

Fait intéressant, cela fonctionne également bien avec les vieilles peintures et croquis.

Je devais simplement faire ceci: les épouses dHenri VIII. Un fil. #DeepNostalgia https://t.co/LRonayDw6l pic.twitter.com/df7v3ybOXz - Megan Courtman (@CrypticMeg) 28 février 2021

Les gens publient de nombreux articles intéressants sur Twitter avec le hashtag #DeepNostalgia.

Si vous souhaitez essayer lIA, cest aussi facile à faire. Vous avez dabord besoin dun compte gratuit sur MyHeritage, mais vous pouvez ensuite télécharger une photo sur loutil ici . Loutil prend ensuite votre photo et applique automatiquement lintelligence artificielle pour faire fonctionner sa magie. Vous pouvez ensuite télécharger un fichier vidéo ou partager les résultats sur les réseaux sociaux.

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, il convient de noter que le site indique que "les photos téléchargées sans avoir terminé linscription sont automatiquement supprimées pour protéger votre vie privée". La FAQ promet également que les photos ne seront pas non plus vendues à des tiers.

Écrit par Adrian Willings.