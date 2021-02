Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication Lipscanner de Chanel vous permet de numériser nimporte quelle image, de trouver un produit pour les lèvres Chanel correspondant dans la couleur et la texture de limage que vous avez numérisée, puis de lessayer virtuellement.

Pinterest propose une fonctionnalité Try On dans son application, vous permettant dessayer différentes nuances de rouge à lèvres de marques telles que MAC, Charlotte Tilbury et Bobbi Brown, mais Lipscanner de Chanel va encore plus loin en offrant la fonctionnalité de numérisation dimage.

Voici comment fonctionne Chanel Lipscanner et comment lutiliser pour trouver votre rouge à lèvres Chanel correspondant parfait à partir de nimporte quelle image.

Lapplication Lipscanner de Chanel détectera nimporte quelle couleur et texture de nimporte quelle image - physique ou numérique - et trouvera un produit pour les lèvres Chanel correspondant. Tous les produits pour les lèvres de Chanel sont disponibles dans le catalogue de lapplication - plus de 400 - et lapplication ne trouvera pas seulement la correspondance la plus proche, mais elle détectera également la finition, quelle soit mate, satinée ou brillante.

Vous pouvez numériser nimporte quoi depuis une tasse, un coussin, un ami, un sac dans un magazine, les lèvres dune affiche, ou télécharger une image de votre bibliothèque, peut-être une capture décran dune image Instagram ou une photo de vous avec un lippy sur que vous avez aimé mais besoin dun remplacement. Lapplication Lipscanner utilisera ensuite son algorithme pour détecter la couleur et la texture de votre scan et vous fournir un produit pour les lèvres Chanel équivalent, que vous pourrez ensuite essayer virtuellement et prendre une photo, ou acheter sur le site Chanel.

Toutes les combinaisons ne sont pas parfaites, et parfois lapplication ne fait pas tout à fait raison - peut-être parce quune teinte Chanel équivalente nexiste pas - mais lidée est géniale et nous avons adoré lutiliser pour découvrir de nouvelles nuances.

Trouver un rouge à lèvres Chanel qui correspond à une image numérique ou physique que vous avez vue et aimée dune couleur est très facile.

Téléchargez lapplication Chanel Lipscanner sur votre appareil iOS. Ouvrez lapplication Chanel Lipscanner. Numérisez une couleur ou des lèvres dun magazine, dune affiche, etc. Vous pouvez soit utiliser une image de votre bibliothèque, soit prendre une photo dans lapplication. Appuyez sur lécran pour sélectionner une couleur à associer et déplacez le curseur pour sélectionner une couleur. Appuyez sur "Trouver le match Chanel". Faites glisser votre doigt de droite à gauche sur les options. La finition est indiquée en haut. Appuyez sur "Essayer" ou "Acheter sur Chanel.com". Lapplication Lipscanner appliquera automatiquement le rouge à lèvres sur vos lèvres lorsque vous mettez votre visage en vue si vous sélectionnez Try It On, ou vous amène au produit exact sur le site Web de Chanel si vous sélectionnez loption dachat. Vous pouvez prendre une photo dans la section Essayer, que vous pouvez ensuite partager si vous le souhaitez. Le nom de la correspondance de couleur Chanel apparaîtra en haut à droite de limage. Appuyez sur la flèche en haut à gauche de lécran pour quitter lécran Try It On et revenir à lécran des résultats.

En appuyant sur la flèche, vous pouvez également essayer dautres nuances qui ont été sélectionnées à la suite de votre numérisation. Pour voir toutes vos numérisations, revenez à la prise de photo initiale ou choisissez-en une dans lécran de votre bibliothèque.

De là, vous verrez une icône de rouge à lèvres dans le coin supérieur gauche. Cest là que tous vos scans et résultats sont stockés. Aucune photo que vous prenez de vous en train dessayer les rouges à lèvres nest stockée dans lapplication. Vous les trouverez plutôt dans lapplication Photos de votre iPhone.

Remarque: vous devrez autoriser Lipscanner à accéder à votre caméra.

Écrit par Britta O'Boyle.