Chanel: "Le potentiel de lIA pour la beauté est incroyable"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez déjà ouvert les merveilleuses pages brillantes de Vogue ou parcouru Instagram et pensé quun rouge à lèvres était une couleur fantastique, vous saurez également quessayer de trouver la nuance sur MAC ou au comptoir de maquillage dans un grand magasin nest pas une mince affaire.

Premiers problèmes mondiaux, nous le savons. Mais cest un problème que la technologie pourrait résoudre. Du moins si vous aimez le rouge à lèvres Chanel. Lapplication Lipscanner de la marque de mode parisienne utilise une combinaison de technologies brevetées AI et AR pour vous permettre de faire correspondre une couleur et une texture de rouge à lèvres à partir de nimporte quelle image physique ou numérique et dessayer léquivalent Chanel en temps réel.

Lapplication nest pas la première fois que la beauté et la technologie se rencontrent - et ce ne sera pas la dernière - mais cest un aperçu de ce à quoi ressemble lavenir de la beauté.

Nous avons discuté avec Cédric Begon, directeur du Connected Experience Lab chez Chanel Fragrances and Beauty, de lapplication Lipscanner et de la façon dont la technologie pourrait mener lindustrie de la beauté.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 22 Février 2021

Chanel propose plus de 400 produits pour les lèvres dans différentes finitions et tous font partie du catalogue de lapplication Lipscanner. Lapplication ne reconnaît pas seulement la couleur que vous numérisez, elle identifiera également la texture et la finition. Il devrait donc être en mesure de détecter si le look que vous avez scanné et que vous souhaitez associer est mat, satiné ou brillant, pour vous proposer ensuite les options de produits Chanel pour les lèvres équivalentes.

Cédric nous a confié: "Cest un challenge assez important didentifier les couleurs et de finir avec un smartphone."

"Nous avions nos experts en apprentissage automatique dans la même pièce que les experts en maquillage et ils ont travaillé ensemble pour créer lalgorithme et le former sur des dizaines de milliers dimages."

Pour le moment, lapplication Chanel Lipscanner nest disponible que sur les appareils iOS , bien quune version Android devrait arriver dans les "prochains mois" en fonction des retours du marché, nous a-t-on dit. Lapplication a été conçue pour le smartphone plutôt que pour les tablettes.

Selon Cédric: "Nous avons fait le choix de vraiment rester sur le smartphone car [lapplication Lipscanner] se connecte à un geste instinctif que vous souhaitez utiliser où que vous soyez et qui est probablement plus adapté aux smartphones."

Vous navez pas non plus besoin du dernier modèle d iPhone avec lappareil photo le plus récent. Les modèles plus anciens pourront toujours détecter les couleurs et les finitions.

Cédric a ajouté: "La raison pour laquelle nous avons commencé avec les iPhones est que iOS et les iPhones ont un framework très bien défini. Nous avons donc réussi à faire des tests et à valider lexpérience de liPhone 6S aux derniers [modèles]."

Pour ceux qui sont préoccupés par la confidentialité - et à juste titre étant donné que lapplication Chanel Lipscanner implique le téléchargement et la capture dimages - on nous a dit que lapplication ne collecte aucune donnée personnelle. Lorsque vous téléchargez lapplication, vous navez pas besoin de vous inscrire avec une adresse e-mail ou de fournir des informations et aucune de vos photos ne reste sur lapplication, seules les analyses font avec les résultats.

Toutes les images que vous prenez via lapplication seront uniquement placées dans l application Photos de votre iPhone.

Cédric a déclaré: "La conception du moteur IA était quelque chose que nous avons travaillé très dur pour faire fonctionner sur liPhone lui-même. Le calcul se fait au téléphone, nous navons donc pas besoin de télécharger les images et cétait une condition préalable forte pour nous. .

"Nous ne collectons pas une seule donnée personnelle. Cest très important pour nous. [Lipscanner] fonctionne en toute autonomie sur le téléphone."

Lapplication Chanel Lipscanner est excellente pour ceux qui aiment les rouges à lèvres Chanel et qui recherchent de nouvelles nuances, ou qui cherchent à trouver une teinte préférée dune marque différente dans un équivalent Chanel par exemple. Mais quen est-il si vous ne savez pas vraiment ce qui pourrait vous convenir?

La technologie pourrait-elle être développée pour scanner le visage dune personne et recommander des couleurs de rouge à lèvres en fonction de son teint par exemple? Ou aller plus loin et correspondre à une fondation peut-être. Des marques comme Il Makiage utilisent un quiz afin de trouver le fond de teint parfait parmi leurs 40 teintes disponibles par exemple, mais que se passerait-il si lIA et la RA pouvaient le faire à la place?

Cédric a déclaré: «Le potentiel de lIA pour la beauté est incroyable. [Lipscanner] est le résultat de plus de 18 mois defforts pour bien comprendre lapprentissage automatique et apprendre à collaborer intensément et conjointement avec des maquilleurs et des experts.

"Nous aimerions exploiter cette capacité pour dautres catégories. Tirez parti de la technologie là où elle est utile. Cest rapide, peut être utile et cela peut être ludique. Lapplication Lipscanner est très compacte et elle fait gagner du temps. Cest donc quelque chose qui nous réjouit beaucoup. et nous espérons pouvoir approfondir lexpérience avec dautres catégories. "

Nous aimerions voir la technologie utilisée dans lapplication Lipscanner se développer dans dautres catégories de beauté, telles que les fonds de teint, et nous utiliserions certainement une application similaire pour les vernis à ongles de Chanel. Il y a probablement une raison pour laquelle le rouge à lèvres était le point de départ, tout comme cétait le cas pour la fonction «Try On» de Pinterest, qui offre une fonction similaire à Lipscanner mais sans la numérisation dimage.

Cédric a déclaré: "Il y a quelque chose de très joyeux à essayer le maquillage et en particulier à essayer le rouge à lèvres qui est un produit très puissant. Vous savez par expérience je suis sûr, à quelle vitesse vous pouvez changer votre identité, modifier votre féminité avec une seule ligne de rouge à lèvres. Cest incroyablement puissant.

«Nous espérons que [Lipscanner] va être intéressant pour tous les amateurs de maquillage [pas seulement les fans de Chanel] et les encourageons à essayer le rouge à lèvres Chanel. De plus, nous espérons et nous pensons que [Lipscanner] déclenchera le désir dessayer le produit physique car comme vous le savez, laspect sensoriel est absolument essentiel.

"Nous commençons lhistoire dans un sens avec ce que nous voyons à lécran. Lambition est de mettre le produit entre les mains du client."

Lapplication Chanel Lipscanner est maintenant disponible sur iOS. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans notre fonction distincte, mais à titre indicatif, cest super simple et facile à utiliser, et comme Coco Chanel la dit elle-même: "La simplicité est la clé de toute véritable élégance".

Écrit par Britta O'Boyle.