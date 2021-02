Lapplication Chanel Lipscanner correspondra à un rouge à lèvres de nimporte quelle image

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de mode parisienne Chanel a lancé Lipscanner - une application qui utilise une combinaison de technologies brevetées AI et AR pour vous permettre didentifier nimporte quelle couleur et finition de rouge à lèvres à partir de nimporte quelle image physique ou numérique, quil sagisse dun magazine, dune publication sur les réseaux sociaux ou de quelquun devant toi.

Lapplication proposera ensuite un ou plusieurs produits pour les lèvres Chanel que les utilisateurs pourront essayer virtuellement, prendre une photo et partager la photo sils le souhaitent. Il y a aussi la possibilité dacheter le produit sur le site Web de Chanel, naturellement.

Développé en interne sur 18 mois, Lipscanner est le fruit dune collaboration entre le Makeup Creation Studio de Chanel et le Chanel CX Lab. Il comprend tous les rouges à lèvres et brillants de Chanel - plus de 400 dentre eux - dans diverses options de finition allant du mat au satiné.

Lalgorithme Lipscanner a été conçu pour identifier et extraire la couleur et la texture exactes de toute image numérique ou physique afin daider les utilisateurs à trouver la couleur et la texture les plus proches. La technologie de réalité augmentée rend ensuite les produits sur votre visage et Chanel a déclaré quun soin particulier avait été pris pour garantir que la reconnaissance des couleurs et des textures de lapplication fonctionne pour toute la diversité des tons de peau, des âges, des teints et des formes de lèvres.

Meilleures applications iPhone 2021: le guide ultime Par Maggie Tillman · 22 Février 2021

La fonction Try On de Pinterest permet aux utilisateurs dessayer virtuellement des rouges à lèvres de marques telles que Charlotte Tilbury, MAC et Bobbi Brown, entre autres, mais Chanel nest pas inclus et la fonctionnalité de Pinterest ne vous permet pas de faire correspondre les couleurs dune image. Au lieu de cela, vous recherchez le rouge à lèvres sur lapplication Pinterest et différentes nuances semblent «essayer».

Cédric Begon, directeur du Connected Experience Lab chez Chanel Fragrances and Beauty nous a dit quaucune donnée nétait collectée par lapplication Lipscanner. Il nous a également dit quune version Android pourrait arriver dans les prochains mois en fonction des retours du marché. Vous pouvez lire notre interview complète avec lui ici .

Le Lipscanner de Chanel est disponible en téléchargement gratuit dès maintenant sur iOS. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans notre fonction distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.