Quest-ce que Clubhouse et pourquoi tout le monde en parle?

(Pocket-lint) - La dernière application de réseautage social incontournable sappelle Clubhouse. Cest une application pour iPhone uniquement qui vous permet dhéberger et de rejoindre des conversations audio avec dautres utilisateurs. Le fait est quil est actuellement accessible uniquement sur invitation, bien quil finisse par souvrir à tout le monde.

Clubhouse a été lancé en avril 2020 en tant quapplication iOS . Il est décrit comme un "nouveau type de réseau basé sur la voix". Il a récemment explosé en popularité après que le PDG de Tesla, Elon Musk, soit apparu sur lapplication, en rejoignant lémission Good Time , pour parler de Mars, des mèmes et de devenir une espèce multiplanète.

Comme il sagit uniquement de la voix et nutilise pas votre caméra, Clubhouse espère que vous ne vous inquiétez pas du "contact visuel, de ce que vous portez ou de lendroit où vous vous trouvez". Vous pouvez utiliser lapplication tout en faisant nimporte quoi - que vous pliiez le linge ou que vous vous déplaciez - et comme il ny a pas de saisie ni de frappe, toute votre intonation, votre inflexion et vos émotions doivent être transmises avec précision par la voix.

Cest le médium original, renaître, si vous voulez.

Selon le New York Times , en décembre 2020, Clubhouse comptait 600000 utilisateurs. Comme il est sur invitation uniquement, vous ne pouvez pas simplement télécharger lapplication depuis lApp Store dApple et vous inscrire. Bien que vous puissiez linstaller et louvrir, lapplication vous permet uniquement denregistrer votre intérêt et de réserver une poignée. À partir de là, il envoie tous les utilisateurs intéressés vers un article de blog expliquant pourquoi ils doivent attendre une invitation.

Puisque Clubhouse est connu pour être un lieu de rencontre, de discussion et de partage didées, lapplication est assez basique. Il vous permet de créer et de rejoindre des «salles» - où vous pouvez discuter avec dautres personnes lors dune conférence téléphonique. Vous ne pouvez pas partager des photos, des vidéos ou même du texte. Tout ce que vous pouvez faire, cest parler. Les utilisateurs peuvent également rejoindre et quitter lappel à tout moment. Lorsque vous ouvrez lapplication, vous verrez une liste de «pièces» ainsi quune liste de dont dans chaque pièce.

Vous pouvez rejoindre la salle en appuyant dessus - elles sont toutes ouvertes pour que vous puissiez entrer ou sortir. Clubhouse souhaite que les utilisateurs explorent différentes conversations. Vous entrez dans chaque salle en tant que membre du public. Si vous voulez parler, vous «levez la main», puis les orateurs peuvent choisir de vous inviter. Les salles de clubhouse sont souvent hébergées par des experts, des célébrités, des capital-risqueurs, des journalistes, etc. Vous pouvez également créer votre propre pièce.

Clubhouse affirme que ses modérateurs ont également embauché pour sassurer que la plate-forme est un lieu de liberté dexpression mais aussi de dialogues sains.

Les créateurs de Clubhouse disent quils ont lintention de créer lapplication pour être utilisée par tout le monde et de travailler pour la rendre disponible le plus rapidement possible. Ce nest pas une application exclusive. Cest juste en version bêta pour le moment, car la version générale nest pas encore prête. Clubhouse dit vouloir développer sa communauté lentement pour sassurer que "les choses ne se cassent pas, maintiennent la composition de la communauté diversifiée et nous permettent dajuster le produit à mesure quil grandit".

À cause de tout cela, vous ne pouvez pas facilement rejoindre Clubhouse. Il est sur invitation uniquement, donc toute personne souhaitant adhérer doit être amenée par quelquun qui possède déjà un compte. Vous pouvez télécharger lapplication, réserver une poignée et mettre votre nom sur une liste dattente, mais vous devez ensuite attendre.

Pas encore. Le PDG de Clubhouse, Paul Davidson, a déclaré que lapplication souvrirait finalement à tout le monde, y compris aux utilisateurs dAndroid.

Clubhouse, bien quil ne sagisse que dune startup âgée de 10 mois, aurait déjà une valorisation dun milliard de dollars. Beaucoup des meilleurs honchos de la Silicon Valley, dElon Musk à Mark Zuckerberg, ont pris la parole lors dappels au Clubhouse ces dernières semaines, suscitant lintérêt pour lapplication. Même Oprah Winfrey l a utilisé.

Écrit par Maggie Tillman.