Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok et Universal Music Group (UMG) ont conclu un nouvel accord. Techniquement, les deux sociétés annoncent une soi-disant «alliance mondiale élargie», qui sajoute à un accord existant, permettant aux utilisateurs de TikTok daccéder aux chansons du catalogue complet dartistes dUMG.

«Les entreprises se sont également engagées à expérimenter de nouvelles fonctionnalités intéressantes», ont révélé TikTok et UMG dans un communiqué de presse du 8 février 2021. «Les utilisateurs de TikTok pourront désormais intégrer des clips du catalogue complet de musique dUMG, couvrant les labels emblématiques de la société, les auteurs-compositeurs et les territoires mondiaux. Nous sommes ravis dentrer dans cette nouvelle ère. . . ".

Additionnez tout cela et la nouvelle alliance devrait profiter aux deux entreprises.

Dune part, les utilisateurs de TikTok auront accès à une bibliothèque plus large de chansons à utiliser dans leurs vidéos. Quant à UMG, ses artistes recevront une compensation, y compris lopportunité de devenir le prochain hit viral. De plus, il semble que les deux sociétés travaillent sur des moyens supplémentaires pour inciter les utilisateurs à ajouter des morceaux UMG à leurs vidéos via de nouvelles fonctionnalités.

Aimez-le ou détestez-le, TikTok est une force avec laquelle il faut compter. Lannée dernière, elle est devenue lune des applications les plus populaires dans les magasins dapplications et a conclu des accords avec tous les grands labels, de Sony Music à Warner Music Group. Il utilise même Merlin pour tirer des étiquettes indie.

Écrit par Maggie Tillman.