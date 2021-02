Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zoom a une fonction qui vous permet de changer vos sourcils, la couleur des lèvres et les poils du visage à laide de filtres. Ceux-ci ressemblent beaucoup aux filtres que vous voyez sur Instagram ou Snapchat, mais à la place, vous les utilisez dans les appels Zoom en direct.

La fonctionnalité, appelée Effets Studio , a fait ses débuts lautomne dernier et est toujours en version bêta. Pocket-lint la testé et peut vérifier quil fonctionne plutôt bien. Vous voulez des sourcils parfaits pour votre prochain appel à 8 h? Ou peut-être voulez-vous effrayer vos collègues en participant à une réunion avec un rouge à lèvres violet vif et une moustache? Quelle que soit la raison, cest assez facile à faire.

Ouvrez la dernière version de Zoom sur votre bureau Windows ou Mac, puis procédez comme suit:

Démarrez une session Zoom. Dirigez-vous vers les paramètres vidéo. Accédez à la flèche à côté de «Arrêter la vidéo». De là, sélectionnez «Arrière-plan et filtres». Cliquez sur "Effets Studio (bêta)" dans le coin inférieur. Vous pouvez être invité à télécharger le package deffets.

Une fois que vous avez accédé aux effets Studio dans Zoom, vous verrez un panneau doptions de filtre à droite. En haut, vous pouvez sélectionner différents sourcils à essayer, suivis des moustaches et des barbes, puis en bas, vous pouvez essayer les couleurs des lèvres. Choisissez simplement un filtre, puis utilisez la roue chromatique pour en changer la nuance et le curseur dopacité pour ajuster sa transparence à votre guise.

Vous verrez chaque sélection apparaître superposée sur votre visage en temps réel dans un aperçu. Si vous aimez vraiment ces filtres deffets Zoom Studio, dans le panneau de droite, vous pouvez choisir de les appliquer à toutes les réunions futures.

Écrit par Maggie Tillman.