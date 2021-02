Comment transformer votre appel Zoom en un jeu épique de Guess Who?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe de nombreux jeux Zoom auxquels vous pouvez jouer pour atténuer lennui des appels vidéo. Beaucoup utilisent des plates-formes vidéo pour rester en contact, gérer des groupes de jeunes ou pour lécole, transformant votre appel en un jeu de Guess Who? peut vous offrir de nombreux divertissements. Vous pouvez également y jouer sur Microsoft Teams ou Google Meet, bien que certaines des options décrites ci-dessous soient légèrement différentes.

Un excellent moyen de lancer ce jeu si vous jouez avec des enfants est de faire une chasse au trésor. Cest là que vous demandez aux gens de courir et de ramasser des choses - une grande distraction pour leur permettre de rassembler ce dont ils auront besoin pour une partie de Guess Who? - chapeaux, lunettes, fausses barbes, grands colliers - tout ce que vous voulez vraiment, à condition quil puisse être utilisé pour habiller votre «personnage».

Ce jeu nécessitera un certain nombre de participants et une personne pour configurer et exécuter le jeu - le contrôleur. Quelque part autour de 20 personnes, cest à peu près correct, mais vous pouvez aller plus ou moins si vous le souhaitez. Gardez à lesprit que cela fonctionne mieux lorsque tout le monde peut sintégrer à lécran.

Tout le monde devra sélectionner la vue Galerie lors de lappel. Ceci est légèrement différent selon la façon dont vous accédez à Zoom, mais la meilleure version se trouve sur lapplication de bureau PC ou Mac, avec un grand écran. Ceux qui utilisent des applications mobiles devront peut-être faire glisser leur doigt pour accéder à différentes vues.

Le nombre par défaut de personnes que Zoom peut accueillir sur un écran est de 25 - que vous pouvez étendre jusquà 49 - bien que vous puissiez trouver que les images sont beaucoup trop petites pour jouer au jeu si vous en avez autant. Lhôte doit également sélectionner «Masquer les participants non vidéo» dans le menu des paramètres vidéo dans Zoom.

Tout le monde à lappel doit être habillé et accessoirisé légèrement différemment pour le rendre plus amusant. Quelquun a besoin de lunettes, certaines personnes ont besoin de chapeaux, pensent aux couleurs et à la variété, car cest ce que vous utiliserez pour formuler des questions pour éliminer les gens. Comme nous lavons dit ci-dessus, une chasse au trésor est un excellent moyen de sassurer que les gens ont ces accessoires à portée de main.

Le contrôleur est la personne qui décidera qui les participants essaient de deviner - le sujet - puis répondra aux questions «oui» ou «non» qui sont posées. Cest mieux sil sagit dun adulte (pour commencer), mais cest aussi très amusant pour les enfants, même quand ça va mal. Vous pouvez échanger cette personne à la fin de chaque tour - peut-être le gagnant ou le sujet précédent. Il est préférable que le contrôleur éteigne sa propre vidéo (vous verrez pourquoi ci-dessous), mais certains pourraient trouver cela trop déroutant.

Il y a plusieurs façons de poser les questions. Soit tous les participants - à lexception du contrôleur - prennent à tour de rôle la question typique de Guess Who? des questions. Par exemple "cette personne a-t-elle les cheveux longs?" ou "cette personne porte-t-elle des lunettes?". Le contrôleur répond à ces questions, ce qui signifie que certains participants sont éliminés du jeu. Il se peut que le contrôleur demande qui a une question ou choisit quelquun pour les impliquer. Cela fonctionne mieux pour les grands groupes ou les jeunes joueurs.

Alternativement, vous pouvez demander à une personne de poser des questions, mais cela laisse ensuite le reste des gens regarder - cela pourrait mieux fonctionner dans des groupes plus petits ou avec des joueurs plus âgés.

Lorsquun participant est éliminé du jeu, il éteint sa vidéo en appuyant sur le bouton Arrêter la vidéo dans Zoom, laissant les joueurs restants qui sont encore dans le jeu, visibles à lécran. Cest un peu comme plier les cartes sur Guess Who? Jeu. Intelligemment, Zoom naffichera alors que ceux dont la vidéo est toujours en cours (tant que vous avez sélectionné "Masquer les participants non vidéo), ce qui signifie que les participants restants sagrandissent au fur et à mesure que le jeu progresse. (Cest là quil est bon pour le contrôleur de désactiver leur vidéo.)

Grâce à un processus délimination, vous finirez par arriver à deux personnes finales (probablement) où vous devrez vraiment poser les bonnes questions pour le réduire. Le jeu est terminé lorsque le sujet est révélé. Noubliez pas que ce peut être la personne qui pose les questions qui est réellement le sujet, il se peut aussi que le contrôleur soit le sujet que tout le monde essaie de deviner (auquel cas le contrôleur devra activer sa vidéo).

Ceux qui sont «sortis» peuvent encore poser des questions à tour de rôle pour affiner les choses. Selon le nombre de joueurs, quelques questions peuvent suffire, alors soyez prêt à jouer quelques tours. Bien sûr, le contrôleur doit garder un œil sur les choses pour sassurer que les personnes qui devraient être absentes ont éteint leur vidéo pour que le jeu continue de fonctionner correctement.

Bien sûr, si cela vous pose trop de problèmes et que vous nêtes quà deux en appel, vous pouvez toujours jouer à la version régulière du jeu!

Merci à Christine et Steve pour linspiration!

Écrit par Chris Hall.