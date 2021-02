Qui est Jackie Weaver et pourquoi lappel Zoom du conseil Handforth est-il à la mode?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au fur et à mesure que le verrouillage progresse et que les reportages continuent de porter des nouvelles pénibles, nous chercherons tout ce qui peut alléger lambiance.

Les folies de la danse à la maison sur TikTok, les plus magnifiques mitaines de Bernie Sanders , et une obsession pour "comment ça a commencé, comment ça va", les instantanés nous ont chacun fait rire. Cependant, ils pâlissent dans linsignifiance avec les exploits de Jackie Weaver et du conseil paroissial de Handforth.

Des extraits dune réunion Zoom du 10 décembre 2020 entre des conseillers qui sombrent dans le chaos font rage sur Twitter, Weaver tente de garder le contrôle en tant que greffier.

Généralement banales, les réunions du conseil paroissial du Royaume-Uni discutent généralement des heures douverture de la bibliothèque, de la boue de chien dans les jardins publics ou de la question de savoir si un nouveau KFC devrait être autorisé à ouvrir dans le village. Celui-ci na apparemment rien de tout cela.

Cela nous donne cependant quelques one-liners craquants à diffuser partout sur Internet: «vous navez aucune autorité ici, Jackie Weaver» et «lisez les ordres permanents, lisez-les et comprenez-les» viennent immédiatement à lesprit.

Ironiquement, le Guardian suggère que Weaver a été nommé commis pour maintenir lordre pendant les réunions du conseil après des rapports sur le mauvais comportement des participants. Et, après avoir donné un coup de pied à la chaise, Brian Tolver, de lappel Zoom pour sa conduite, il est facile de comprendre pourquoi.

Cependant, elle parvient à posséder elle-même le dernier mot. Après que Tolver ait changé son nom dutilisateur en "Hadworth PC clerk", elle rétorque de façon amusante, "Veuillez me référer à moi sous le nom de Britney Spears à partir de maintenant".

Apparemment, il y aura bientôt "Vous navez aucune autorité ici!" t-shirts confectionnés. Nous serons en ligne pour un, cest sûr.

Écrit par Rik Henderson.