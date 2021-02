Vous pouvez maintenant déplacer votre historique de discussion WhatsApp vers Telegram, voici comment

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous envisagez de passer à Telegram mais que vous craignez de perdre votre historique de discussion, il y a de bonnes nouvelles.

Telegram a annoncé quil était désormais possible de déplacer non seulement votre historique de conversation, mais aussi tout le reste, y compris les vidéos et les fichiers de WhatsApp (et dautres applications) vers Telegram avec une relative facilité.

Il y a eu une augmentation du nombre d utilisateurs de Telegram et de Signal ces derniers mois depuis quil a été annoncé que WhatsApp allait commencer à partager des données avec Facebook.

Mais Telegram est une application de messagerie sécurisée et populaire depuis un certain temps grâce au cryptage de bout en bout , à la compatibilité multi-appareils et plus encore.

Si vous souhaitez garder vos données privées privées, Telegram est un excellent choix car lentreprise a une « politique de confidentialité révolutionnaire ». Cette politique promet de vous protéger contre lespionnage et de ne pas vous montrer dannonces.

Donc, si vous passez à Telegram ou si vous lavez déjà fait, voici comment déplacer votre historique de discussion à partir de WhatsApp pour ne rien perdre.

Vous pouvez le faire pour les versions Android et iOS de WhatsApp.

Pour exporter un historique de chat depuis WhatsApp sur iOS, cliquez sur le chat spécifique que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur "informations de contact" ou "informations sur le groupe" et appuyez sur "Exporter le chat" et choisissez Telegram dans le menu de partage.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers la gauche sur un chat dans WhatsApp, puis choisir "..." et "Exporter le chat" pour faire la même chose.

Vous pouvez ensuite choisir une personne dans Telegram à laquelle attribuer cet historique de discussion.

Pour exporter un historique de chat sur les appareils Android, ouvrez le chat WhatsApp spécifique et cliquez sur le menu à trois points, puis cliquez sur plus et "Exporter le chat". Cliquez ensuite sur Telegram dans le menu de partage. Une fois que cela souvre, vous pouvez choisir dans qui vous souhaitez importer ce chat.

Les messages importés comprendront les horodatages dorigine et tous les membres du chat peuvent également voir les messages.

Il est également possible déconomiser de lespace sur vos discussions. Si vous avez beaucoup dhistoire et que vous partagez beaucoup de médias, vous pouvez libérer de lespace sur Telegram et également contrôler la taille de votre cache en allant dans vos paramètres et en cliquant sur «données et stockage» puis «utilisation du stockage».

À partir de là, il est possible dajuster la durée de conservation des données sur votre téléphone avant leur suppression (voire pas du tout). Tout ce qui est supprimé est stocké dans le cloud et est toujours accessible, cest donc un excellent moyen déconomiser de lespace tout en y ayant accès si nécessaire.

Écrit par Adrian Willings.