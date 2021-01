Comment régler une minuterie de mise en veille pour votre émission ou film Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix lance un test qui vous permettra de définir une minuterie de mise en veille.

Au lancement, le site est limité aux abonnés sur les appareils Android. Mais, essentiellement, cela vous permet de définir une minuterie pour votre période de visionnage. Vous pouvez choisir entre quatre réglages de minuterie: 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou la fin de ce que vous regardez. Une fois la limite de temps sélectionnée terminée, lapplication Netflix pour Android arrêtera votre diffusion pour, en théorie, aider à économiser la batterie de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Cela empêchera également la lecture automatique des épisodes démissions télévisées.

Imaginez simplement pouvoir soutenir votre téléphone Android, mettre sur une émission Netflix, puis vous évanouir, sans avoir à vous soucier de trouver où vous avez regardé la dernière fois.

The Verge a déclaré que le test de Netflix est limité à "sélectionner les utilisateurs dans le monde", mais que Netflix envisagera dapporter la fonctionnalité à dautres appareils, y compris lapplication Netflix sur les téléviseurs et les ordinateurs de bureau. Cela dépend simplement du degré dacceptation et dutilisation de la fonctionnalité par les testeurs pendant la phase bêta.

La fonctionnalité est également limitée aux profils adultes pour le moment.

Pour utiliser la fonction de minuterie de Netflix, procédez comme suit:

Sélectionnez et lisez une émission télévisée ou un film sur votre appareil Android. Dans le coin, vous verrez une icône dhorloge intitulée Minuterie. Appuyez sur Minuterie. Sélectionnez 15, 30, 45 minutes ou Terminer le spectacle.

Écrit par Maggie Tillman.