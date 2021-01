Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - TikTok serait en train de tester une fonctionnalité de questions-réponses pour les diffusions en direct qui permet aux créateurs de répondre aux questions des abonnés par texte ou vidéo. La société a confirmé la fonctionnalité à TechCrunch , qui a déclaré quelle nétait actuellement disponible que pour certains créateurs via un test dactivation.

Actuellement, les créateurs peuvent répondre à des questions individuelles dans leurs commentaires en publiant une nouvelle vidéo avec une réponse ou ils peuvent laisser un commentaire textuel de réponse. Les questions-réponses, cependant, sadressent aux créateurs qui souhaitent interagir avec les fans lors de la diffusion en direct. Il peut être difficile pour les créateurs de répondre à des milliers de questions sur linterface de chat en direct existante, donc loption Q&R leur permettra de répondre facilement et directement à plus de questions.

Le cas échéant, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton Questions-réponses dans le champ de commentaire dune vidéo ou soumettre des questions directement via un lien Questions-réponses sur la page de profil dun créateur. Les créateurs peuvent ensuite afficher toutes les questions au même endroit - et il ny a pas de limite au nombre de questions que le créateur peut recevoir.

Bien entendu, les créateurs nont pas à répondre à toutes les questions.

Le consultant en médias sociaux Matt Navarra , qui a dabord repéré la fonctionnalité, a publié des captures décran du fonctionnement des questions et réponses. Voir ci-dessous:

Nouveau! TikTok a une fonction de questions-réponses!



Les créateurs peuvent ajouter un bouton Q&R au profil permettant aux abonnés de laisser des questions auxquelles ils peuvent répondre via des réponses vidéo ou dans un livestream



h / t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC - Matt Navarra (@MattNavarra) 19 janvier 2021

Pour le moment, la fonction de questions-réponses de TikTok nest disponible que pour les créateurs disposant dun compte de créateur public et de plus de 10000 abonnés. Les créateurs doivent également activer la fonctionnalité dans les paramètres. Il est testé dans le monde entier et devrait être déployé auprès dun plus grand nombre dutilisateurs avec des comptes de créateur dans quelques semaines.

Écrit par Maggie Tillman.