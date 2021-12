Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Joe Wicks - également connu sous le nom de Body Coach - est probablement mieux connu pour son Lean en 15 livres, ou peut-être son PE avec les séances d'entraînement de Joe.

Le Londonien du sud propose également un plan de 90 jours et un plan d'études supérieures adaptés à chaque individu - avec des recettes et des séances d'entraînement livrées au format PDF - et il existe une application appelée Body Coach qui est arrivée sur l'App Store le 10 décembre 2020 et le Google Play Store le 11 décembre 2021.

Nous avons terminé le plan de 90 jours et le plan d'études supérieures, mais cette fonctionnalité concerne l'application Body Coach. C'est tout ce que vous devez savoir, y compris combien cela coûte, ce que vous obtenez pour votre argent, comment cela fonctionne et si cela vaut la peine de vous inscrire.

Essai gratuit de 7 jours

Trois options d'abonnement

Annuel, Trimestriel, Mensuel

89,99 £/37,99 £/14,99 £

119,99 $ aux États-Unis

L'application Body Coach propose un essai gratuit de 7 jours sur tous les plans, avec un accès illimité à l'application. Après l'essai, vous avez le choix entre trois options d'abonnement : annuel, trimestriel et mensuel. Comme pour la plupart des abonnements à des applications, vous économisez de l'argent en payant le coût initial annuel plutôt que mensuel, et c'est beaucoup aussi - la moitié en fait.

Annuel est de 89,99 £ ou 119,99 $. Trimestriel est de 37,99 £, ce qui équivaut à près de 152 £ par an et mensuel est de 14,99 £, ce qui équivaut à près de 180 £. Chaque abonnement se renouvellera automatiquement sauf annulation 24 heures avant la prochaine date de paiement.

Des recettes adaptées à vous

Choisissez le niveau du forfait

Choisissez le type de nourriture

Comme le plan de 90 jours, l'application Body Coach propose un certain nombre de recettes personnalisées pour vous, en fonction de votre BMR (taux métabolique de base), qui est calculé à partir des informations que vous entrez après votre inscription.

Ces informations incluent votre taille, votre poids, si vous avez des problèmes de santé préexistants, quel est votre mode de vie en termes de combien vous bougez au cours d'une journée typique, ainsi que des choses comme si vous allaitez ou si vous avez été sur un régime calorique contrôlé au cours de la dernière année.

Vous choisissez également le plan de niveau que vous souhaitez - Débutant, Intermédiaire ou Avancé - et le type de nourriture que vous souhaitez avec quatre options disponibles : Repas mixtes (plats de viande, de poisson et de légumes), Repas Pescatarian (poisson et légumes), Veggie (uniquement plats végétariens), Vegan (plats à base de plantes uniquement). Vous pouvez changer l'un ou l'autre à tout moment, donc si vous voulez devenir végétalien à mi-chemin, ce n'est pas un problème, mais si vous modifiez l'intensité du plan, il revient au premier cycle.

Après avoir entré les informations, l'application crée votre plan. Votre plan est divisé en cycles et chaque cycle dure quatre semaines. Les cycles comprennent tous sept entraînements (cinq de 25 à 35 minutes et deux plus courts), des vidéos d'échauffement et de refroidissement et un certain nombre de recettes, avec de nouvelles recettes et de nouveaux entraînements pour chaque cycle.

Toutes les recettes proposent des portions qui vous conviennent, comme nous l'avons mentionné, et le premier cycle comprend 60 recettes - 27 Refuel Meals, 33 General Meals - ainsi que 12 Snacks. Le deuxième cycle propose 40 nouvelles recettes - 18 repas de ravitaillement en carburant et 22 repas généraux, ainsi que six collations supplémentaires. Le troisième cycle comprend 40 autres recettes - 18 repas de ravitaillement et 22 repas généraux à nouveau, ainsi que six collations, et ainsi de suite. Les repas de ravitaillement sont conçus pour être consommés après une séance d'entraînement et contiennent des glucides, tandis que les repas généraux sont riches en graisses et faibles en glucides et conçus pour être consommés les jours de repos, ainsi que pour les autres repas de la journée, selon le cycle. vous êtes sur.

Comme le plan de 90 jours, il est recommandé de manger un repas de ravitaillement après votre entraînement et des repas généraux pour les deux autres repas principaux de la journée du premier cycle, ainsi que deux collations. Au deuxième cycle, la recommandation passe à deux repas de ravitaillement (un après une séance d'entraînement) et un repas général les jours d'entraînement, ainsi que deux collations, avec trois repas généraux les jours de repos.

Pour le troisième cycle, notre recommandation est revenue à un repas de ravitaillement et deux repas généraux avec deux collations les jours d'entraînement et trois repas généraux et deux collations les jours de repos, mais nous pensons que cela peut varier en fonction de vos progrès et de vos réponses à la fin de les vérifications du cycle.

Commencer les mesures

Photos

Entraînement 4/5 fois par semaine

Nous vous encourageons à entrer vos mesures de départ et vos photos pour vous aider à voir les progrès à mesure que vous avancez dans le plan et à rester motivé.

Ces mesures sont votre poids, votre poitrine, vos hanches, votre taille, votre bras droit, votre bras gauche, votre jambe droite et votre jambe gauche. L'application explique où mesurer pour vous aider à mesurer au même endroit à la fin de chaque cycle.

Les photos sont recto, verso et latérales, et bien que vous n'ayez pas à télécharger de photos si vous ne le souhaitez pas, d'après notre expérience, nous vous recommandons fortement de le faire. Il est parfois très difficile de voir les changements progressifs sur vous-même, mais nous avons été très satisfaits des résultats du début du plan de 90 jours à la fin du plan de 90 jours lorsque nous avons regardé en arrière en images, ainsi que les semaines entre le début du premier cycle et le troisième cycle à l'aide de l'application.

L'application Body Coach, comme le plan de 90 jours, s'attend à ce que vous vous entraîniez quatre à cinq fois par semaine. Il est également recommandé de boire environ 3 litres (varie selon la personne) d'eau en plus de tout thé ou café que vous avez, et de manger deux collations par jour de votre plan, comme nous l'avons mentionné.

À la fin de chaque cycle de quatre semaines, l'option d'enregistrement apparaîtra. Lors de votre enregistrement, il vous sera demandé de cocher les cases qui s'appliquent à vous en termes de changements que vous avez remarqués. Ceux-ci incluent des choses comme "Je me sens plus heureux", "Je suis plus productif", "Ma peau est plus claire" et "J'ai plus d'énergie", entre autres. Vous cochez tout ce qui s'applique. Il vous sera également demandé d'entrer vos mesures et de télécharger de nouvelles photos. Après avoir terminé l'enregistrement, vous obtiendrez de nouvelles recettes et de nouveaux entraînements.

Gardez à l'esprit que le premier cycle ne nécessite aucun équipement, mais le deuxième cycle nécessite un ensemble d'haltères. L'application Body Coach ne spécifie pas de poids, mais recommande quelque chose de difficile mais pas trop lourd.

Régime alimentaire sur mesure

Crée le tien

Entraînements à la demande

Entraînements en direct

Outil de planification

Liste de courses

En un mot, l'application Body Coach propose un régime alimentaire personnalisé, cinq séances d'entraînement et deux séances d'entraînement plus courtes toutes les quatre semaines, auxquelles vous pouvez accéder à tout moment et à tout moment.

Il existe également une section d'entraînement en direct avec les entraînements à venir qui vous permettent de vous entraîner avec Joe Wicks en temps réel. Janvier avait des entraînements de bootcamp, tandis que les entraînements en direct de février étaient basés sur un défi de base. Mars, avril et mai ont eu des sessions de week-end avec une sueur du samedi et un étirement du dimanche chaque semaine, tandis que novembre a des sessions de redémarrage et il y a aussi des sessions de force le mercredi avec poids. Les entraînements en direct sont ensuite disponibles dans la section À la demande de l'onglet En direct de l'application afin que vous ayez toujours une variété d'entraînements à faire.

De plus, l'application Body Coach dispose d'un outil de planification qui vous permet de choisir les jours où vous souhaitez vous entraîner et les repas que vous souhaitez manger pour faciliter la planification et la préparation. Lorsque vous remplissez ce champ, vous pouvez également utiliser la fonction Liste de courses qui rassemble les ingrédients des recettes dans une liste simple afin que vous sachiez ce dont vous avez besoin dans la boutique.

Il existe également une section Créez votre propre, vous permettant de créer des repas ad hoc en utilisant vos quantités individuelles spécifiques pour le poulet, les pâtes, les sauces d'accompagnement, etc. lorsque vous ne souhaitez pas utiliser l'une des recettes disponibles.

Application au lieu de PDF

Aucun outil d'échange pour l'application

Il n'y a que quelques différences entre le plan de 90 jours et l'application Body Coach maintenant qu'une section Créez votre propre est offerte sur l'application et qu'il y a une liste de courses sur l'application. Le plan de 90 jours a un excellent outil d'échanges, que l'application Body Coach n'offre pas encore. L'outil Swaps vous permet de remplacer le poulet par du saumon dans une recette par exemple et de savoir exactement combien en avoir, bien que le plan de 90 jours n'ait pas de fonction de liste de courses.

La seule autre différence est que votre plan est envoyé au format PDF sur le plan de 90 jours, qui est loin d'être aussi facile à utiliser que l'application Body Coach et que les entraînements sont accessibles via un lien vers la chaîne YouTube privée.

En d'autres termes, nous avons toutes nos recettes sur mesure du plan de 90 jours et du plan d'études supérieures et nous nous sommes quand même inscrits à l'abonnement annuel de l'application Body Coach, même si certaines des recettes sont les mêmes.

Cinq onglets

De nouvelles fonctionnalités à venir

Il y a cinq onglets dans l'application Body Coach : Aujourd'hui, Votre plan, En direct, Bibliothèque, Profil.

L'onglet Aujourd'hui est comme une page récapitulative de votre journée. Il a l'inspiration de repas en haut, ou une section pour votre plan avec votre prochain repas ou entraînement planifié si vous avez utilisé l'outil Planificateur (dans l'onglet Votre plan). Pour Meal Inspiration, un bouton « Démarrer la cuisson » apparaîtra qui vous mènera directement à cette recette. Pour l'onglet Votre plan, un bouton « Démarrer la cuisine » ou « Démarrer l'entraînement » vous amènera à la recette ou à l'entraînement que vous avez planifié.

Malheureusement, l'application n'a pas de section de reconnaissance lorsque vous avez terminé un entraînement ou d'endroit pour lui dire que vous en avez fait un ce jour-là si vous faites un entraînement différent du plan.

Sous la section Inspiration de repas ou Votre plan se trouve un compte à rebours pour votre prochain enregistrement - quatre semaines à compter de votre inscription ou du début du cycle suivant. Vous pouvez le redémarrer dans la section Profil si vous le souhaitez, vous ramenant au début du cycle auquel vous étiez.

Sous la section d'enregistrement se trouvera une section pour les prochains entraînements en direct et un bouton "Ajouter au calendrier".

La section Votre plan si vous n'avez pas utilisé l'outil Planificateur, ou la section Inspiration de repas si vous l'avez fait, sera alors placée sous la section des entraînements à venir.

L'onglet Votre plan est vraiment l'onglet principal. En haut de l'onglet Votre plan se trouvent trois onglets supplémentaires : Entraînement, Manger et Planificateur.

Dans la section Train, vous trouverez ce que l'on attend de vous dans le cycle, l'équipement requis et vos entraînements, avec un bref résumé de ce que les entraînements impliquent, par exemple le nombre de mouvements, de tours et le rapport travail/repos. Vous trouverez également les vidéos d'échauffement et de récupération et les entraînements rapides. En tapant sur chaque entraînement, vous aurez un aperçu plus détaillé de ce qui est impliqué.

Dans la section Manger, vous trouverez comment vous devriez manger au cours du cycle, par exemple deux repas généraux, un repas de ravitaillement et deux collations les jours d'entraînement, ainsi que l'onglet Refuel Meal, l'onglet General Meal et l'onglet Snacks . Vous trouverez également la section Créez votre propre ici.

En cliquant sur les trois onglets de recettes différents, vous accéderez ensuite à toutes ces recettes avec chaque fiche de recette offrant une image, le temps de la préparer et il y aura également une étiquette si elle est "Bon à emporter", "Family Friendly", « Bon pour la cuisson par lots » ou une « recette plus longue ». Les recettes sont également commodément disposées à temps pour passer commande, avec les plus rapides en haut. Pour toutes les recettes que vous aimez, vous pouvez appuyer sur l'icône en forme de cœur qui les place dans une section Favoris, accessible via les sections Refuel Meals ou General Meals.

En appuyant sur une fiche de recette individuelle, vous obtenez le nombre de portions en haut avec un onglet ingrédients et un onglet méthode ci-dessous. Il y a aussi un menu déroulant Ingrédients alternatifs en bas pour certaines recettes, mais ce n'est pas aussi complet que l'outil Swaps du plan de 90 jours, au lieu de cela, vous indique où vous pouvez utiliser une faible teneur en matières grasses par rapport aux matières grasses et un lait différent par exemple. , plutôt que d'échanger cette quantité de poulet contre cette quantité de saumon.

Sous les onglets de recettes se trouve la section Créez votre propre, vous permettant de combiner différents ingrédients pour faire vos propres recettes tout en respectant vos quantités personnalisées. Dans la section Créer votre propre se trouve une section Créer un repas de ravitaillement et une section Créer un repas général. Les ingrédients que vous choisissez dépendent du repas que vous créez. Dans la section Créer un repas de ravitaillement, vous obtenez des options de glucides, tandis que dans la section Créer un repas général, les glucides sont remplacés par une section Graisses supplémentaires.

Dans chaque section, vous trouverez votre quantité spécifique, comme 200g de blanc de poulet pour les protéines, ou 20g de halloumi pour les graisses supplémentaires par exemple. Lorsque vous créez un repas général, vous choisissez au minimum une graisse de cuisson, une source de protéines et des graisses supplémentaires, tandis qu'un repas de ravitaillement est une graisse de cuisson, une source de protéines et des glucides au minimum. Il existe également des quantités de sauce d'accompagnement, des légumes et des extras comme des herbes que vous pouvez également choisir d'ajouter.

L'onglet Planificateur vous permet de décider quels jours vous allez vous entraîner et quand, avec les options Première chose (avant le petit-déjeuner), Matin (avant le déjeuner), Déjeuner (avant le dîner) ou Soir (après le dîner). Vous pouvez ensuite choisir les recettes que vous souhaitez manger ce jour-là, bien qu'elle recommande l'entraînement à faire, l'application ne vous rappelle que les recommandations alimentaires plutôt que de limiter le choix aux repas de ravitaillement uniquement pour le repas après votre entraînement et les repas généraux le d'autres fois par exemple. Cependant, il s'agit du bon onglet par défaut, donc si vous choisissez de planifier un entraînement avant le petit-déjeuner, l'onglet Refuel Meals apparaîtra lorsque vous ajouterez le petit-déjeuner.

En appuyant sur les flèches en haut de votre semaine, vous pouvez planifier l'ensemble du cycle si vous le souhaitez, mais vous pouvez également le faire par semaine. Une fois enregistré, votre plan apparaît dans la section Planificateur. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, mais sinon, en appuyant sur chaque carte, vous accédez directement à la recette ou à l'entraînement. C'est là que la fonction de liste de courses peut également être trouvée.

Une fois que vous avez créé votre plan pour la semaine - que vous ne pouvez malheureusement pas encore copier dans une autre semaine - vous pouvez appuyer sur le bouton Liste de courses. À partir de là, vous pouvez choisir le nombre de portions de chaque recette que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur "Exporter la liste d'achats" en bas. Cela vous permet d'exporter une liste vers WhatsApp, des messages, des notes, des e-mails, etc., et elle divise la liste en fruits/légumes/salades, herbes/épices, produits laitiers/œufs/réfrigérés, viande/volaille, placard, boîtes de conserve/boîtes et Boulangerie, vous donnant les quantités d'ingrédients pour toutes les recettes que vous avez prévues pour cette semaine.

L'onglet En direct comporte deux onglets en haut : À venir et À la demande. C'est assez explicite. L'onglet À venir contient le prochain entraînement en direct avec Joe Wicks, ainsi que ceux à venir afin que vous puissiez voir la date et l'heure auxquelles ils se produisent et les ajouter à votre calendrier à l'aide de la petite icône bleue.

L'onglet À la demande contient des séances d'entraînement en direct avec Joe qui ont déjà eu lieu, ainsi que des séances d'entraînement supplémentaires, telles qu'une séance d'entraînement de 30 minutes sans équipement complet du corps.

L'onglet Bibliothèque comporte deux onglets supplémentaires : S'entraîner et Manger. Sous chaque onglet se trouve une section distincte pour le cycle sur lequel vous vous trouvez, comme Intermédiaire. Train est l'endroit où vous trouverez les entraînements des cycles précédents pour vous permettre de revenir en arrière et de faire n'importe quel entraînement que vous aimez pendant que vous êtes abonné à l'application. Eat fait de même mais pour les recettes, en construisant un catalogue des recettes adaptées à vous.

Vous pouvez également ajouter des recettes favorites dans cette section, ce qui est particulièrement utile à mesure que la bibliothèque s'agrandit.

Enfin, l'onglet Profil est l'endroit où vous trouverez vos sélections de plan, vos progrès, y compris les mesures et les photos, vos choix de mode de vie et de santé, les paramètres de l'application et, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la possibilité de « redémarrer ».

Lorsque vous avez terminé un cycle et téléchargé de nouvelles photos, vous trouverez vos photos "les plus anciennes" et "les plus récentes" côte à côte dans la section Photos de transformation. Les statistiques sont également présentées côte à côte dans la section Statistiques, vous aidant à voir facilement comment votre corps a changé. Vous pouvez modifier vos statistiques en appuyant sur la section Statistiques, puis en appuyant sur la date des statistiques que vous souhaitez modifier.

Dans les sélections de plans, c'est ici que vous pouvez choisir les aliments que vous souhaitez manger, tels que mélangés ou végétaliens. Vous pouvez également choisir débutant, intermédiaire ou avancé, mais si vous modifiez cela, le plan reviendra au premier cycle, votre agenda effacé et votre minuterie d'enregistrement réinitialisée.

L'application Body Coach est géniale, mais il manque quelques fonctionnalités que nous aimerions voir apparaître à l'avenir.

Possibilité de copier un plan hebdomadaire dans Planner

Outil d'échange pour les recettes

Intégration avec Apple Watch et d'autres trackers de fitness

Intégration de services musicaux

Endroit pour enregistrer les entraînements

Possibilité d'ajouter le plan d'un partenaire

iOS

iPadOS

Android

L'application Body Coach est disponible pour les appareils iOS et iPadOS. Depuis le 11 décembre 2021, il est également disponible sur Android.

Royaume-Uni

L'Europe 

nous

L'application Body Coach est disponible dans le monde entier, y compris au Royaume-Uni, en Irlande, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Jusqu'à présent, nous apprécions l'application Body Coach. Nous avons vu d'excellents résultats du plan de 90 jours et du plan d'études supérieures que nous avons réalisés en 2020, ainsi que les cycles que nous avons effectués sur l'application, nous avons donc probablement une motivation supplémentaire pour rester avec l'application Body Coach car nous savons qu'elle fonctionne. pour nous.

Si vous souscrivez à l'abonnement annuel, nous pensons que vous en avez pour votre argent, tant que vous êtes quelqu'un qui s'en tient aux choses, bien que l'idée d'enregistrement signifie que vous avez une certaine responsabilité, ce qui est bon pour ceux qui tombent du wagon facilement.

L'abonnement mensuel semble beaucoup, mais il ne faut pas oublier que vous obtenez non seulement les séances d'entraînement, mais aussi le plan de repas sur mesure. Sur mesure étant le mot-clé là-bas. Avec des applications comme FIIT , le coût mensuel est plus élevé et bien que les séances d'entraînement soient excellentes, il n'y a pas de recommandations alimentaires ou diététiques, encore moins un plan individuel.

Les recettes de Body Coach sont absolument délicieuses et bien qu'il y ait quelques choses que nous aimerions voir sur l'application Body Coach - comme l'intégration avec Apple Watch ou d'autres trackers de fitness, une certaine forme d'intégration de service de musique et un endroit pour enregistrer les séances d'entraînement et ce que vous avez mangé - nous sommes de grands fans de cette application jusqu'à présent.