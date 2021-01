Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Joe Wicks - également connu sous le nom de Body Coach - est probablement mieux connu pour son Lean dans 15 livres, ou peut-être plus récemment pour ses entraînements PE avec Joe.

Le sud de Londres prépare également un plan de 90 jours et un plan de diplômé adapté à chaque individu - avec des recettes et des entraînements livrés au format PDF - et il existe également une application iOS appelée Body Coach qui est arrivée sur lApp Store le 10 décembre.

Nous avons terminé le plan de 90 jours et le plan détudes supérieures, mais cette fonctionnalité concerne uniquement lapplication Body Coach. Cest tout ce que vous devez savoir, y compris combien cela coûte, ce que vous en avez pour votre argent, comment cela fonctionne et si cela vaut la peine de vous inscrire.

Trois options dabonnement

Annuel, trimestriel, mensuel

89,99 £ / 37,99 £ / 14,99 £

Vous avez le choix entre trois options dabonnement: annuel, trimestriel et mensuel. Comme pour la plupart des abonnements à des applications, vous économisez de largent en payant le coût initial annuel plutôt que mensuel, et cest beaucoup aussi - la moitié en fait.

Annuel est de 89,99 £, bien que 69,99 £ jusquau 10 janvier. Le prix trimestriel est de 37,99 £, ce qui correspond à près de 152 £ par an et le mois à 14,99 £, ce qui équivaut à près de 180 £.

Recettes adaptées à vous

Choisissez le niveau du plan

Choisissez le type de nourriture

Comme le plan de 90 jours, lapplication Body Coach propose un certain nombre de recettes adaptées individuellement à vous, basées sur votre BMR (Basal Metabolic Rate), qui est calculé à partir des informations que vous saisissez après votre abonnement.

Ces informations incluent votre taille, votre poids, si vous avez des problèmes de santé préexistants, quel est votre style de vie en termes de quantité de mouvements que vous déplacez au cours dune journée normale, ainsi que des choses comme si vous allaitez ou si vous avez été régime contrôlé en calories au cours de la dernière année.

Vous choisissez également le plan de niveau que vous souhaitez - Débutant, Intermédiaire ou Avancé - et le type de nourriture que vous souhaitez avec quatre options disponibles: Plats mixtes (plats de viande, de poisson et de légumes), Repas pescatariens (poisson et végétarien), Veggie (uniquement plats végétariens), Vegan (plats à base de plantes uniquement). Vous pouvez changer lun ou lautre à tout moment, donc si vous voulez passer au Vegan à mi-chemin, ce nest pas un problème, mais si vous changez lintensité du plan, il revient au premier cycle.

Une fois que vous avez entré les informations, lapplication crée votre plan. Votre plan est divisé en cycles et chaque cycle dure quatre semaines. Les cycles comprennent tous sept entraînements (cinq de 25 minutes et deux plus courts), des vidéos déchauffement et de récupération et un certain nombre de recettes, avec de nouvelles recettes et entraînements pour chaque cycle.

Toutes les recettes proposent des tailles de portions qui vous conviennent, comme nous lavons mentionné, et le premier cycle compte 60 recettes - 27 repas de ravitaillement, 33 repas généraux - ainsi que 12 collations. Les repas de ravitaillement sont conçus pour être consommés après une séance dentraînement et comprennent des glucides, tandis que les repas généraux sont riches en graisses et faibles en glucides et conçus pour être consommés pour les deux autres repas de la journée ou les trois repas un jour de repos.

Si lapplication Body Coach fonctionne comme le plan de 90 jours, il nous sera probablement recommandé de manger deux repas de ravitaillement et un repas général les jours dentraînement et trois repas généraux les jours de repos pour le cycle deux, plutôt quun repas de ravitaillement et deux repas généraux les jours dentraînement et trois repas généraux les jours de repos, le premier cycle, mais nous vous informerons quand nous y arriverons.

Début des mesures

Photos

Entraînement 4/5 fois par semaine

Vous êtes encouragé à entrer vos mesures de départ et vos photos pour vous aider à voir les progrès à mesure que vous avancez dans le plan et vous garder motivé.

Ces mesures sont votre poids, votre poitrine, vos hanches, votre taille, votre bras droit, votre bras gauche, votre jambe droite et votre jambe gauche. Lapplication explique où mesurer pour vous aider à mesurer au même endroit à la fin du premier cycle.

Les photos sont de face, de dos et de côté, et bien que vous nayez pas à télécharger de photos si vous ne le souhaitez pas, en fonction de notre expérience, nous vous recommandons vivement de le faire. Il est parfois très difficile de voir les changements progressifs sur vous-même, mais nous avons été très satisfaits des résultats du début du plan de 90 jours à la fin du plan de 90 jours lorsque nous avons regardé en arrière en images.

Lapplication Body Coach, comme le plan de 90 jours, sattend à ce que vous vous entraîniez quatre à cinq fois par semaine. Il est également recommandé de boire 3 litres deau en plus de tout thé ou café que vous avez et de manger deux collations par jour de votre plan.

À la fin de chaque cycle de quatre semaines, loption denregistrement apparaîtra. Cest là que nous nous attendons à ce que vous répondiez à quelques questions en fonction de votre faim pendant le premier cycle, de la façon dont vous avez trouvé les entraînements, ainsi que de la saisie de vos mesures et du téléchargement de nouvelles photos. Après avoir terminé lenregistrement, vous obtiendrez de nouvelles recettes et de nouveaux entraînements.

Gardez à lesprit que le premier cycle ne nécessite aucun équipement, mais que le deuxième cycle nécessite un ensemble dhaltères. Lapplication Body Coach ne spécifie pas de poids, mais recommande quelque chose de difficile mais pas trop lourd.

Plan dalimentation sur mesure

Entraînements à la demande

Entraînements en direct

Outil de planification

En un mot, lapplication Body Coach propose un régime alimentaire personnalisé, cinq entraînements et deux entraînements plus courts toutes les quatre semaines auxquels vous pouvez accéder à tout moment pour le faire quand vous le souhaitez.

Il existe également une section dentraînement en direct avec les entraînements à venir qui vous permettent de vous entraîner avec Joe Wicks en temps réel. Les entraînements en direct sont ensuite disponibles dans la section À la demande de longlet En direct de lapplication afin que vous ayez toujours une variété dentraînements à faire.

De plus, lapplication Body Coach dispose dun outil de planification qui vous permet de choisir les jours où vous voulez vous entraîner et les repas que vous voulez manger pour vous permettre de planifier et de vous préparer plus facilement. Il ny a pas encore de fonction de liste de courses qui extrait les ingrédients des recettes dans une liste simple, mais Joe Wicks a déclaré que cela arriverait bientôt.

Application au lieu de PDF

Non, créez votre propre section pour lapplication

Aucun outil déchange pour lapplication

Daprès notre expérience jusquà présent, lune des principales différences entre le plan 90 jours et lapplication Body Coach est que vous nobtenez pas de section Créez votre propre dans lapplication Body Coach lorsque vous préparez vos propres repas et non suivant lune des recettes sur mesure.

Le plan de 90 jours propose des quantités individuelles spécifiques pour le poulet, les pâtes, les sauces daccompagnement, etc., ce qui permet de faire un dîner ou un déjeuner ad hoc tout en restant dans vos limites agréable et facile. Il existe également un excellent outil déchange dans le plan de 90 jours afin que vous puissiez facilement remplacer le poulet par du saumon dans une recette par exemple et savoir exactement combien en avoir.

Votre plan est envoyé au format PDF sur le plan de 90 jours, qui est loin dêtre aussi simple à utiliser que lapplication Body Coach et les entraînements sont accessibles via un lien vers la chaîne YouTube privée.

En dautres termes, nous avons toutes nos recettes personnalisées du plan 90 jours et du plan détudes supérieures et nous nous sommes toujours inscrits à labonnement annuel de lapplication Body Coach, même si certaines des recettes sont les mêmes.

Cinq onglets

Nouvelles fonctionnalités à venir

Lapplication Body Coach comprend cinq onglets: Aujourdhui, Votre plan, En direct, Bibliothèque, Profil.

Longlet Aujourdhui est comme une page de résumé de votre journée. Il a le prochain entraînement en direct à venir en haut sil y en a un, avec un bouton Ajouter au calendrier, qui vous permettra de créer un nouvel événement pour vous rappeler si vous autorisez lapplication à accéder à votre calendrier.

Il a ensuite une section pour votre plan, bien que ce soit en haut sil ny a pas dentraînement en direct prévu pour ce jour-là. Si vous avez utilisé loutil Planificateur (dans longlet Votre plan), vous pourrez parcourir les recettes que vous avez choisies pour ce jour-là et lentraînement recommandé. Pour les recettes, il y a un bouton pour "Commencer la cuisson" vous amenant directement à la carte de recette, tandis que lentraînement a "Démarrer lentraînement" qui vous amène à la section dentraînement où vous pouvez choisir la vidéo déchauffement en premier ou simplement jouer lentraînement. Malheureusement, lapplication na pas de section de reconnaissance lorsque vous avez terminé un entraînement ou un endroit pour lui dire que vous en avez fait un ce jour-là si vous faites un entraînement différent du plan.

Sous la section Votre plan se trouve un compte à rebours jusquà votre prochaine date darrivée - quatre semaines à compter de votre inscription. Pour le moment, il nest pas possible de changer cela, bien que Joe Wicks ait déclaré dans ses histoires Instagram que cétait quelque chose sur lequel on travaillait. Il existe également une carte dinspiration de repas qui vous montre une recette de Your Plan.

Longlet Votre plan est vraiment longlet principal. En haut de longlet Votre plan se trouvent trois onglets supplémentaires: Train, Eat et Planner.

Dans la section Train, vous trouverez ce que vous attendez de vous dans le cycle, léquipement nécessaire et vos entraînements, avec un bref résumé de ce que les entraînements impliquent, par exemple le nombre de mouvements, de tours et le rapport travail / repos. Vous trouverez également les vidéos déchauffement et de récupération et les entraînements rapides.

Dans la section Manger, vous trouverez comment vous devriez manger pendant le cycle, par exemple deux repas généraux, un repas de ravitaillement et deux collations les jours dentraînement, ainsi que longlet Repas de ravitaillement, longlet Repas général et longlet Collations. .

Cliquer sur les trois onglets de recettes différents vous amènera alors à toutes ces recettes avec chaque fiche de recette offrant une image, le temps de la faire et il y aura aussi une étiquette si cest "Bon sur le pouce", "Familial", "Bon pour la cuisson par lots" ou une "recette plus longue". Les recettes sont également disposées à temps pour être commandées, les plus rapides en haut.

En tapant sur une fiche de recette individuelle, vous obtenez ensuite le nombre de portions en haut avec un onglet ingrédients et un onglet méthode ci-dessous. Il y a aussi une liste déroulante Ingrédients alternatifs en bas, mais ce nest pas aussi complet que loutil Swaps du plan de 90 jours, vous indiquant plutôt où vous pouvez utiliser des ingrédients faibles en gras plutôt quen gras et un lait différent par exemple, plutôt que vous pouvez échanger cette quantité de poulet contre cette quantité de saumon.

Longlet Planificateur vous permet de décider quels jours vous allez vous entraîner et quand, avec les options Première chose (avant le petit déjeuner), Matin (avant le déjeuner), Déjeuner (avant le dîner) ou Soirée (après le dîner). Vous pouvez ensuite choisir les recettes que vous voulez manger ce jour-là, même si elle recommande lentraînement à faire, lapplication ne vous rappelle que les recommandations alimentaires plutôt que de limiter le choix de faire le plein de repas uniquement pour le repas après votre entraînement et les repas généraux. dautres fois par exemple.

En appuyant sur les flèches en haut de votre semaine, vous pouvez planifier tout le cycle si vous le souhaitez, mais vous pouvez également le faire par semaine. Une fois enregistré, votre plan apparaît dans la section Planificateur. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, mais sinon, appuyez sur chaque carte pour accéder directement à la recette ou à lentraînement. Cest là que nous aimerions voir une fonctionnalité de liste de courses implémentée.

Longlet En direct comporte deux onglets en haut: À venir et À la demande. Cest assez explicite. Longlet À venir contient le prochain entraînement en direct avec Joe Wicks, ainsi que ceux à venir afin que vous puissiez voir à quelle date et heure ils se produisent et les ajouter à votre calendrier à laide de la petite icône bleue.

Longlet À la demande propose des entraînements en direct avec Joe qui ont déjà eu lieu, ainsi que des entraînements supplémentaires, tels quun entraînement de 30 minutes sans équipement Full Body.

Longlet Bibliothèque a deux onglets supplémentaires: Train et Eat. Train est lendroit où vous trouverez les entraînements des cycles précédents pour vous permettre de revenir en arrière et de faire nimporte quel entraînement que vous aimez pendant que vous êtes abonné à lapplication. Eat fait de même mais pour les recettes, en construisant un catalogue des recettes sur mesure.

Enfin, longlet Profil est lendroit où vous trouverez vos sélections de plans, vos progrès, y compris les mesures et les photos, vos choix de style de vie et de santé et les paramètres de lapplication.

Dans les sélections de plan, cest ici que vous pouvez choisir les aliments que vous souhaitez manger, tels que mixtes ou végétaliens. Vous pouvez également choisir débutant, intermédiaire ou avancé, mais si vous changez cela, le plan reviendra au cycle un, votre planificateur plus clair et votre minuterie denregistrement réinitialisée.

iOS

iPadOS

Pour le moment, lapplication Body Coach nest disponible que pour les appareils iOS et iPadOS. Android devrait arriver à lété 2021.

Royaume-Uni

LEurope 

États-Unis à venir en 2021

Lapplication Body Coach est disponible au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. Il arriverait aux États-Unis et en Australie en 2021, mais aucune date ni aucun mois na été confirmé.

Jusquà présent, nous apprécions lapplication Body Coach. Nous avons vu dexcellents résultats du plan de 90 jours et du plan des diplômés que nous avons réalisés en 2020, nous avons donc probablement une motivation supplémentaire pour nous en tenir à lapplication Body Coach car nous savons que cela fonctionne pour nous.

Si vous faites labonnement annuel, nous pensons que vous en avez beaucoup pour votre argent, tant que vous êtes quelquun qui sen tient aux choses, bien que lidée denregistrement signifie que vous avez une certaine responsabilité, ce qui est bon pour ceux qui tombent du wagon. facilement.

Labonnement mensuel semble beaucoup, mais il ne faut pas oublier que vous obtenez non seulement les entraînements, mais également le plan de repas sur mesure. Sur mesure étant le mot-clé là-bas. Avec des applications comme FIIT, le coût mensuel est plus élevé et bien que les entraînements soient excellents, il ny a pas de recommandations alimentaires ou diététiques, encore moins un plan individuel.

Les recettes Body Coach sont absolument délicieuses par rapport à ce que nous avons essayé jusquà présent et bien quil y ait quelques choses que nous aimerions voir sur lapplication Body Coach - comme une fonction de liste de courses, la possibilité de changer le chronomètre denregistrement, certaines forme dintégration de services de musique et un endroit pour enregistrer les entraînements et ce que vous avez mangé - nous sommes de grands fans de cette application jusquà présent.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité au fur et à mesure des prochains cycles.

Écrit par Britta O'Boyle.