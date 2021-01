Économisez sur lincroyable VPN Ivacy avec une offre pour le Nouvel An

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne le monde en ligne, lun des meilleurs moyens de vous sentir vraiment vivant dans le futur est dobtenir un réseau privé virtuel (VPN) pour vous aider à surfer sur le Web sans les tracas des traqueurs et des problèmes de confidentialité. , et capable déchanger votre emplacement à volonté pour accéder au contenu difficile à trouver.

De tous les très nombreux VPN sur le marché, cependant, Ivacy est dans la tranche supérieure. Il est très facile de masquer simplement et rapidement à la fois votre identité et votre emplacement, vous permettant de naviguer en ligne en toute liberté.

Pour célébrer le début dune toute nouvelle année civile, Ivacy propose une énorme remise en cours, qui voit une réduction massive de 90% par rapport à son prix normal - cela signifie que vous pouvez utiliser Ivacy à partir de seulement 1 $ par mois. Nous avons rassemblé ici quelques-unes des façons dont Ivacy pourrait améliorer votre vie en ligne.

Si vous lisez des informations sur les VPN, vous aurez vu lun des inconvénients courants que rencontrent les gens: leur vitesse Internet en souffre lorsque les données sont renvoyées entre les serveurs.

Ce nest pas un problème avec Ivacy, cependant, qui sest toujours classé comme lun des VPN les plus rapides du marché, vous garantissant une expérience fluide et rapide, surtout si vous appréciez généralement des vitesses élevées.

Cette vitesse correspond à lune des grandes fonctionnalités dun VPN comme Ivacy - il vous rend votre vie privée. Nous sommes tous tellement habitués aux cookies et aux trackers quil peut être difficile de se souvenir de ce que cétait que de naviguer sur le Web sans être suivi, mais Ivacy fournit un rappel - cest génial!

Contrairement à lutilisation du mode de confidentialité dun navigateur, le VPN brouillera complètement votre identité et la chiffrera également, ce qui rendra impossible pour les annonceurs de suivre vos actions et de garder votre expérience propre et épurée. Cest libérant et cela signifie que vous pouvez revenir à la navigation en toute confiance.

Certains VPN, cependant, ne sont pas si bons si vous cherchez à protéger plus dun appareil. Cest un autre domaine dans lequel Ivacy se distingue, avec des applications qui vous permettent dutiliser le VPN sur de nombreux appareils.

Vous pouvez linstaller sur jusquà 10 à la fois avec votre abonnement, et il est compatible avec les plates-formes clés comme iOS, iPadOS, Android, Windows et macOS, pour vous assurer que toutes vos bases sont couvertes.

Cela signifie que, que vous soyez au travail sur votre ordinateur portable ou en déplacement avec votre smartphone, vous pouvez compter sur la même confidentialité et le même changement demplacement. Si vous préférez utiliser une extension de navigateur, celles-ci sont également disponibles - cest à vous de décider!

Enfin, nous arrivons à la chose la plus importante quun VPN puisse faire pour la plupart des gens: déverrouiller le contenu de plus en plus géo-contrôlé du Web. Nous avons tous été là pour obtenir une recommandation dun ami que vous ne pouvez tout simplement pas regarder parce que votre Netflix local ne la pas, ou la vidéo est verrouillée pour vous sur YouTube.

Ivacy peut contourner tous ces problèmes en rendant complètement trivial le changement de lendroit où il vous envoie, en masquant votre identité et en vous permettant de contourner les verrous. Cest tellement libérateur de pouvoir regarder ce que vous voulez à votre guise que vous aurez du mal à revenir aux anciennes méthodes, faites-nous confiance.

En plus de cela, il existe une vaste gamme demplacements parmi lesquels choisir, car Ivacy dispose dune vaste gamme de serveurs VPN, avec plus de 3500 dans le monde . Ainsi, quel que soit lendroit que vous souhaitez, il est probable que ce soit possible.

Si vous pensez que vous pourriez tirer des avantages de lutilisation dIvacy pour libérer votre navigation Web, il ny a pas de temps comme le présent, avec une offre incroyable pour le Nouvel An en cours pour le moment ramenant Ivacy à seulement 1 $ par mois , un coût minime pour ce que vous obtiens.